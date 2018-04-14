「台南市民日子難過」許忠信暗批賴神

2018-04-14 13:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



前台聯黨立委許忠信。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台南市長選舉，民進黨經激烈黨內初選後，將由立委黃偉哲代表參選。前總統陳水扁聲稱前台聯立委許忠信參選已成定局，許忠信說，台南市民生活難過，對民進黨失望的人確實很多，「地方施政最重要的因素是市長」，暗批賴清德的意味濃厚。

許忠信說，地方支持自己參選的聲音很大，許多在民進黨初選失利的立委樁腳，都主動表達願意支持他參選。但許強調，是否參選，必須確認這些地方人士是真心支持他，包括肯定他的人品、專業與過去問政，而非因初選落敗後對民進黨心生怨恨，目前他仍在積極拜訪溝通。

談到參選動機，許忠信說，南市家戶平均每人可支配年所得是六都之末，人口流失、工作機會少。民進黨在台南執政已超過25年，但除原市區、永康及南科附近的市民經濟生活還算可以，偏北邊的原縣區、海邊及鄉村等地區，人民生活很痛苦，亟需改變。

台南是綠營大票倉，但許忠信說，現在台南對民進黨失望的人確實很多；市民對民進黨失望，不完全是被中央施政拖累，「地方施政最重要的因素還是市長」。被問及是否暗指賴清德執政不力，許只說，「台南市民生活難過，是一個不爭的事實」。

民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，台南市政或市民生活好壞，「看賴清德的支持度與施政滿意度就知道」，應不會像許忠信說得這麼嚴重；市政本來就是精益求精，不能因市長民調高，就忽略市民感受，許的看法值得參考，但也不能因想選舉，就否定過去幾任市長的努力。

黃偉哲說，許忠信過去跟他都是在立法院奮鬥的「泛綠軍」，雖然所屬政黨不同，但追求台灣主體性的目標一致；若許忠信真的要投入選舉，他尊重也祝福，大家都是為台南市民好，但兄弟登山各自努力。