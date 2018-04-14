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吳敦義侯友宜同框 聲嘶力竭高喊：侯友宜凍蒜

2018-04-14 11:44聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

國民黨主席吳敦義今天爆發能量，在新北市黨部組長授證典禮上，帶領全場上千名高喊侯友宜凍蒜，還一度啞嗓，全場情緒沸騰。

吳敦義表示，侯友宜是嘉義出生的鄉下孩子，純潔善良，尤其在警界從基層出身ㄧ直到擔任警大校長、警政署長，都沒有受到任何污染，認真做事；在擔任新北市副市長期間，輔佐朱立倫市長，在治安方面特別用力，受到市民肯定。

吳敦義說，不只侯友宜要當選，「我們要把議員、里長都給他贏起來。」2020才能重返執政。

侯友宜吳敦義2018新北市長選舉

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