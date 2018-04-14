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聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

被35歲市長參選人嫌老 柯P：看心理而非身分證

2018-04-14 11:07聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

亞洲最大比特幣場外交易所OTCBTC負責人、網路圈名人XDite鄭伊廷昨晚臉書宣布參選台北市長，想將台北變成區塊鏈金融實驗特區，並說現在的候選人都太老。對此現任市長柯文哲說，重點其實還是心理、生理年齡，而身分證上的；但他也說，電子商務的確是台北市未來幾年要思考的題目。

鄭伊廷昨日也開直播說明自己參選的理念，除了現在的候選人都超過50歲，她只有35歲外，也認為治理台北市並非比較誰比較省錢，而是說能不能帶領首都朝向新的世界，她希望發揮專長，打造一個比特幣的金融圈，讓台北改頭換面。

柯文哲今天上午參加長和幼兒一起開心跳健康操活動後接受媒體聯訪，表示其實這觀念本來就是對的，電子商務是一定要做的，但要怎麼做，的確是台北市未來幾年要思考的題目。

針對網路新創圈認為柯不夠遠見，柯說，要看哪一方面，這也是我們的大問題，台灣的整個都市發展都缺乏長期計畫，這個他自己都有發現。

現在也傳出柯文哲要拿房出子作抵押，籌措自己的選舉經費，對此柯說，選舉經費到時候再說，不過台灣選舉經費太貴，是政治敗壞的開始，一般人不太可能競選，且拿人家的錢手短，以後就很難執政，如果可以降低選舉費用，應該想辦法來做表率。

至於選舉帳戶開不開？柯說，募款帳戶還是要開，因為好像選舉支出費用還是要用同一個帳戶支出以後才能申報。

台北市長柯文哲（中）今天上午參加長和幼兒一起開心跳健康操活動。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲（中）今天上午參加長和幼兒一起開心跳健康操活動。記者魏莨伊／攝影
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選舉柯文哲比特幣

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