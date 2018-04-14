影╱綠老將出戰 呂秀蓮：新人1年多也跑不出名堂

2018-04-14 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮今天一早南下台中，幫美麗島時期的好友、前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融站台，陪同掃街。呂秀蓮表示，蔡英文下周要出訪，老共毫不客氣要在福建附近實彈演，比1990年還更凶險，期許蔡總統「早去早歸」，台灣人這段期間要團結，這段時間要以大局為重。

台中市民進黨市議員初選在即，陳俞融今天邀呂來台中，呂秀蓮說，民進黨這次有許多「政二代」、「政治受難者第二代」挺身而出，她看著陳俞融長大，抱著她，現在已經亭亭玉立，有國際觀，又願意挺身而出，據她了解，台中市中西區已經很久沒有女性市議員，希望市民給予陳俞融支持。

媒體詢問呂秀蓮，民進黨強調世代傳承，就像她說，這次有許多政二代挺身而出，過去批評國民黨都是大老，但新北、台北這次綠營也是天王出馬要競選市長。

呂秀蓮說，以新北市為例，新人一年多跑不出名堂，若沒有做好準備，有經驗的人為什麼要放在一邊？