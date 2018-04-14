網路名人XDite宣布參選台北市長 盼打造區塊鏈金融特區

2018-04-14 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



亞洲最大比特幣場外交易所 OTCBTC 負責人、網路圈名人XDite鄭伊廷，有感台北市長參選者年齡太大、政見太老，今凌晨在臉書宣布參選台北市長，表示將台北建立成一個新的區塊鏈金融實驗特區，稍後並開直播說明，不少網友表示大力支持。

35歲的鄭伊廷說，她想選市長，是想認認真真為這個城市，以及她所在的科技與科技金融產業做點事。

她說，一直以來，她相信很多人對政治的期待。就是希望所在城市的政治首長，真的聽懂人話，真的看的懂世界競爭局勢，真的對創業家友善，真的能夠制訂出對產業有利，城市有利，居民有利的三贏政策。

她指出，但很多年來，大家失望了。因為不管再怎麼期待，再怎麼用心設計方案，再怎麼簡化內容。這些政治人物只要一句：「看不懂」、「過幾個月再研究看看」。能過的，會過的政策。不是一些不痛不癢的小花招，或者是開倒車的方向。

她說，常常有時深夜閒談，大家聊天一股衝動，「要是市長我來當就好了」，她也知道業界很多人都有這個念頭，但是最終都打消了念頭。因為光想到選市長要花那麼多錢，選市長要接近被抄家式的人身調查與人身攻擊，多半想想還是算了。所以，這個位子多半是50、60歲的前輩出來競選。

她說，最後就變成現在大家看到的結果。台北市長有8個候選人，每個候選人，都超過50歲以上。到底誰能帶給市民希望，她覺得不管是她或科技界的朋友，都感到很絕望。

她說，想來想去，找不到現在符合有錢敢創新敢衝聽得懂行業條件的人去支持了，所以，最後她決定自己出來。

鄭伊廷自述背景如下：

* 目前是亞洲最大比特幣場外交易所 OTCBTC 的負責人，熟悉區塊鏈產品以及衍生品經營。

* 曾經是世界最大 ICO 平台 ico.info 的 CTO，熟悉 ICO 生態。

* 曾經創辦全世界最大的 online coding camp (一期500人學習，留存率高達40%)，熟悉教育科技

* 工程師出身，10年以上開發經驗，開發維護過，許多大型網站。非常知道如何開發經營互聯網產品，熟悉將實體行業成功轉型成網路產品。

* 曾經拿到 Facebook 2012 年 Hackthon 世界首獎

* 還算年輕， 35 歲。

她說，台北現在處於一個非常關鍵的歷史轉捩點。在於這兩年是一個難得一見的世界金融演化爆發年（區塊鏈重新改變社會）；台灣處於一個天然的地理位置以及窗口時機，甚至是政策機會。非常適合發展金融科技以及區塊鏈產業。有助於讓台灣彎道超車。

她希望將台北建立成一個新的區塊鏈金融實驗特區， 讓台北藉由區塊鏈特區的機會，創造巨量工作機會，擺脫台北長久以來的悶，讓市民富起來；*讓台北成為一個充滿科技與創新，生氣蓬勃的科技城市；也將在台北市專營 Crypto Bank, Crypto Investment Bank, 發行官方 TWDT。她要用她的許多專長（教育，科技，區塊鏈金融），來真正創造拓展一個新的局面。