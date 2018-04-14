親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
政院版軍改定案
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

張美慧未現身登記 花蓮市長人選民進黨擬徵召

2018-04-14 00:35聯合報 記者王燕華／花蓮報導

前市長田智宣遺孀張美慧（中）原本領了市長、縣議員兩張表，但昨天截止前都未登記。 ...
前市長田智宣遺孀張美慧（中）原本領了市長、縣議員兩張表，但昨天截止前都未登記。 圖／聯合報系資料照片
分享

民進黨花蓮縣黨部年底公職選舉提名領表登記作業昨截止，備受注目的花蓮市前市長田智宣遺孀張美慧，最後關頭未現身登記；縣議員則有7人登記，鄉鎮市長僅現任議員鄭乾龍登記角逐吉安鄉長，花蓮市長人選懸缺，縣黨部表示，缺額將考慮徵召。

登記結果，縣議員第一選區有現任的莊枝財、施金樹，以及傅國淵、方建興、郭應義共5人，第三選區游美雲、黃振富2人登記，其餘第二及第四到第十選區，都沒人登記。

鄉鎮長部分，鄭乾龍登記參選吉安鄉長；鄉鎮市民代表有許文豪、胡仁順、謝豪杰登記花蓮市民代表，黃部聽、黃登科以及蘇文將登記吉安鄉民代表；村里長部分，現任的吳明崇登記爭取連任花蓮市民生里長。

民進黨立委蕭美琴（左3）日前陪黨籍公職參選新人領表登記，鼓勵青年參政。 圖／蕭美...
民進黨立委蕭美琴（左3）日前陪黨籍公職參選新人領表登記，鼓勵青年參政。 圖／蕭美琴服務處提供
分享

張美慧前年參選花蓮市長補選落敗，這次領了市長、縣議員兩張表，原本縣黨部估計她可能再戰市長或參選第一選區縣議員，但她未現身。據了解，因第一選區已足額，加上考量黨員情誼，讓張美慧在最後關頭放棄登記。

縣黨部表示，花蓮市是花蓮「大房」，將徵召推出最好人選；第一選區雖足額登記，但都是男性，不利爭取婦女保障名額，將視選戰布局，考慮是否再徵召一名女性出馬，張美慧也是可能人選。

縣黨部主委江淑君說，登記截止後，由縣黨部執委會審核資格，名單再送中央報備，有缺額的選區仍會繼續努力，徵召優秀戰將出馬。

張美慧吉安選舉

相關新聞

國民黨4強拚選北市長 電視辯論辦2場

2018-04-14 00:31

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

蘇貞昌三度參選 朱立倫酸應回保安宮報告

2018-04-13 23:05

黨部民調輸侯友宜30%以上 吳秉叡：怪自己努力不夠

2018-04-13 18:10

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

接姚文智執行總幹事 阮昭雄：不提候選人是「壓力鍋」

2018-04-13 15:49

新北民調五五波？ 陳菊：對蘇貞昌有信心

2018-04-13 14:48

是否支持蘇貞昌？黃國昌：看他對核二、深澳電廠態度

2018-04-13 12:03

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

陳宜民民調落後不氣餒 韓國瑜民調進行時會請假

2018-04-13 01:58

採台中模式 國民黨高市長人選全民調決定

2018-04-13 00:19

北市議員綠初選／港湖區4名現任全上 新人落馬

2018-04-13 00:16

新聞眼／蔡蘇會後…電火球親征 整合游謝系

2018-04-13 00:16

綠新北議會黨團改挺蘇 侯友宜：繼續把事做好

2018-04-13 00:10

基隆議員綠初選 賴正庸批民調加權不公平

2018-04-13 00:08

北市議員藍初選／3女將沒領表 吳碧珠未推接班人

2018-04-13 00:03

蔡主席徵召 蘇貞昌拚戰新北市長

2018-04-13 00:02

桃市議員綠初選 中壢5人出爐

2018-04-12 23:42

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-12 10:30

派系、中央執政牽絆 老天王處境不利

2018-04-11 16:11

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

蘇貞昌選新北 孫大千：年度鉅獻演很大

2018-04-13 08:25

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00

公務員退休金須分給離婚配偶？ 呂秋遠教5項自救方法

2018-04-13 07:25

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

2018-04-13 09:00

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

港媒：共軍台海實彈射擊演習 衝著美國和台獨

2018-04-13 08:17

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

影／與蘇貞昌民調落差大 侯友宜：要了解背後動機

2018-04-13 11:33

蘇貞昌違背諾言三戰新北 朱立倫：應回保安宫說明一下

2018-04-13 11:35

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚

2018-04-13 18:07

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

台灣想添購F-35戰機？ 美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

影／蔡總統上任後首度登艦 視導海軍操演

2018-04-13 09:54

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

圖輯／蔡總統登紀德艦 出海校閱艦隊

2018-04-13 13:12

登艦出海為回應大陸軍演？蔡總統：沒有互別苗頭這件事

2018-04-13 12:39

蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中

2018-04-13 18:39

影／共軍4月18日台海演習 蔡：不影響我出訪非洲

2018-04-13 12:58

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02

海軍十餘艘軍艦海上操演 蔡總統今登艦出海校閱

2018-04-13 06:01

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52

影／侯友宜：深澳電廠應該使用乾淨能源

2018-04-13 11:18

接姚文智執行總幹事 阮昭雄：不提候選人是「壓力鍋」

2018-04-13 15:49

軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照

2018-04-13 13:59

警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法

2018-04-13 11:46

影／蔡總統戰備抽測 海空軍在鏡頭下雄壯威武

2018-04-13 16:00

中共軍演挑釁？ 美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top