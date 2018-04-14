張美慧未現身登記 花蓮市長人選民進黨擬徵召

2018-04-14 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



前市長田智宣遺孀張美慧（中）原本領了市長、縣議員兩張表，但昨天截止前都未登記。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨花蓮縣黨部年底公職選舉提名領表登記作業昨截止，備受注目的花蓮市前市長田智宣遺孀張美慧，最後關頭未現身登記；縣議員則有7人登記，鄉鎮市長僅現任議員鄭乾龍登記角逐吉安鄉長，花蓮市長人選懸缺，縣黨部表示，缺額將考慮徵召。

登記結果，縣議員第一選區有現任的莊枝財、施金樹，以及傅國淵、方建興、郭應義共5人，第三選區游美雲、黃振富2人登記，其餘第二及第四到第十選區，都沒人登記。

鄉鎮長部分，鄭乾龍登記參選吉安鄉長；鄉鎮市民代表有許文豪、胡仁順、謝豪杰登記花蓮市民代表，黃部聽、黃登科以及蘇文將登記吉安鄉民代表；村里長部分，現任的吳明崇登記爭取連任花蓮市民生里長。 民進黨立委蕭美琴（左3）日前陪黨籍公職參選新人領表登記，鼓勵青年參政。 圖／蕭美琴服務處提供 分享 facebook

張美慧前年參選花蓮市長補選落敗，這次領了市長、縣議員兩張表，原本縣黨部估計她可能再戰市長或參選第一選區縣議員，但她未現身。據了解，因第一選區已足額，加上考量黨員情誼，讓張美慧在最後關頭放棄登記。

縣黨部表示，花蓮市是花蓮「大房」，將徵召推出最好人選；第一選區雖足額登記，但都是男性，不利爭取婦女保障名額，將視選戰布局，考慮是否再徵召一名女性出馬，張美慧也是可能人選。

縣黨部主委江淑君說，登記截止後，由縣黨部執委會審核資格，名單再送中央報備，有缺額的選區仍會繼續努力，徵召優秀戰將出馬。