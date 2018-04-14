國民黨4強拚選北市長 電視辯論辦2場

2018-04-14 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



國民黨台北市長參選人將舉辦電視辯論，可能請藝人吳宗憲和女兒sandy當提問人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨台北市黨部昨協調黨內市長參選人電視辯論，孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀等4人一致同意舉辦兩場，時間在4月21日、28日下午2時至4時，分別由中天、TVBS兩家電視台舉辦。而爭取參選台北市長的民進黨立委姚文智，昨宣布由民進黨台北市議員阮昭雄擔任執行總幹事，競選總幹事仍為姚立明。

而辯論會提問人選，國民黨台北市黨部指出，由擬參選人各提一人，兩家媒體亦可提出人選，4人同意後確認。提問人名單包涵學者、媒體人，電視台還建議名人、市民提問，如曾獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人的藝人吳宗憲和女兒吳姍儒（Sandy）、網紅「呱吉」、天后利菁等人。

昨天協調會，僅鍾小平親自參加，其他參選人都是派代表參與。對於請藝人當提問人，鍾小平說，藝人提問市政問題並非不可行，很多不懂政治的小朋友，也投票給市長柯文哲。鍾小平說，協調會中也有人建議請已宣布參選市長的「錕Ｐ」李錫錕當提問人。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，依規定市黨部不得辦理電視辯論會，故由參選人自行協調辦理，但基於服務登記同志，仍會從旁協助。

至於名人市民提問，因電視台建議的名單有藝人、網紅和天后，黃呂錦茹也覺得很有趣，但她說，市黨部不會過問名單，由電視台規畫並和參加辯論的參選人協調。

民進黨姚文智選營 阮昭雄任執行總幹事

台北市議員阮昭雄擔任立委姚文智競選執行總幹事。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

國民黨市長參選人電視辯論時間定案，爭取參選台北市長的姚文智，昨宣布由議員阮昭雄擔任執行總幹事。阮昭雄說，綠營基層對黨是否提名北市參選人，儼然是壓力鍋，哪天會爆發不曉得。

姚文智說，民進黨在新北市確定徵召蘇貞昌院長，北市選情亦已進入「關鍵時刻」，黨中央高層應提名民進黨的市長參選人，至於如何提名，他認為應重啟初選程序，擬定初選時間表，公告後讓黨內其他優秀人才一起向選對會表達參與意願。

阮昭雄表示，身為民進黨第一線基層民代，最能接地氣，黨中央認為，因應國民黨未提名所以延長戰線，此戰略方向基層可以認同，但是否自提人選，黨中央應明快決定。

他說，今年選舉雙北勢必是領頭羊，蘇貞昌院長已出線，身為國家首都，另一頭羊民進黨不能怯戰。