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扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁。 圖／聯合報系資料照片
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前總統陳水扁的「新勇哥物語」今天綜觀民進黨在北部和南部的市長選情，擔心民進黨恐面臨「前院救火、後院失火」的危機，並說前立委許忠信參選台南市長已成定局，他怕民進黨「提名市長候選人的未爆彈被炸開」，據他了解目前很多基層里長打算不再披民進黨戰袍，2014年有柯文哲現象的外溢效應，2018年則可能會有許忠信現象的外溢影響。

扁的「新勇哥物語-74」內容如下：

「勇弟：勇哥怎麼啦？好像有什麼心事無人知？

勇哥：我很擔心年底大選，前院救火，後院失火，對民進黨的選情非常險峻！

勇弟：不會吧！現在英菊德鐵三角政府新團隊正要啟動，前景看好，看不出來有什麼危機。

勇哥：你是從台北看台灣，媒體也只關注雙北選情。台北市長要不要跟柯P合作，不再徵召民進黨籍候選人？新北市長前閣揆蘇貞昌是否回鍋，迎戰他任內任命的前警政署長侯友宜

勇弟：這很好啊！台北市長維持現狀，只要不落入國民黨手中就是贏。新北市長蘇貞昌還沒要選的民調，與侯友宜就打成平手，只要拿下新北市，人口400萬，一縣抵多縣。民進黨縱使輸掉5個縣市也不算輸，主席也就不用負敗選責任下台了。這也是為什麼舉黨要用10人扛神轎迎接王爺聖駕的原因。

勇哥：不過這二天我聽到的不是這樣。不僅前立委許忠信教授參選台南市長已成定局，民進黨的基層里長人人自危，很怕黨提名市長候選人的未爆彈被炸開，很多人打算不再披民進黨戰袍，預估黨的里長可能會少50席。

勇弟：這也沒什麼好操心的。贏大讓小也是贏。

勇哥：2014年有柯文哲現象的外溢效應，2018年則可能會有許忠信現象的外溢影響？！

勇弟：你胡說，我才不相信！ 」

民進黨侯友宜

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