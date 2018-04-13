新北民調五五波？ 陳菊：對蘇貞昌有信心

2018-04-13 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長陳菊今天被問到新北市長選舉時，她透過，目前民進黨和國民黨民調不分上下，呈五五波，她說，過去蘇貞昌在新北市經營8年，做了很多政績讓新北市民非常感念，因此對蘇貞昌的新北市選戰非常有信心，要繼續為他加油。

到外界對政務官助選的爭議，陳菊認為政務官助選是法律所允許，依法行政，只是不能利用行政資源，如果她在休假、下班時間或者她請假，這些都可以依法助選。