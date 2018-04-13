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蘇侯之戰 侯友宜：不要只為一黨之私考慮

2018-04-13 11:59聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市副市長侯友宜。圖／本報資料照片
新北市副市長侯友宜。圖／本報資料照片
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侯友宜今天在三峽參加里長座談時表示，歡迎老縣長蘇貞昌回新北參選市長，但他認為最重要的是要為國家、為新北市做事情，而不是只想到黨，那就比較不好。

稍早他也針對媒體民調問題回應說，他不懂民調，還是認真努力做事比較實在。媒體原本是請他說明民進黨民調和外界民調有差距，希望他表達立場，但他並未直接回應民調問題。

侯友宜民進黨蘇貞昌

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