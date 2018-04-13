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是否選新北市長 黃國昌：黨內持續討論中

2018-04-13 11:41中央社 台北13日電

時代力量立委黃國昌今天接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，被問到會不會參選新北市長？他說，黨內還在持續討論當中。

受訪過程中，黃國昌談及，時代力量的發展目標是希望成為本土第二大政黨，黨內有很多很優秀的人，大家群策群力一起努力，過去這段時間是有小步的成長。

「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻詢問，「您下次還是要選區域立委吧」？黃國昌表示，他投入政治有投入的想法和初衷，現在該做的就是在目前的位置上做該做的事。

主持人追問，如果不承諾競選區域立委，外界會聯想是否要擔任不分區立委？

對此，黃國昌說，「我可以很清楚的講，我絕對不會放到不分區立委名單。」

黃國昌表示，請不要把他想成好像會循一種固定模式發展的政治人物，「當我覺得我對台灣民主發展的貢獻不是正數而是負數時，我隨時會離開。」

被問到前行政院長蘇貞昌將代表民主進步黨參選新北市長，時代力量會不會和蘇貞昌「戰略合作」？本身也是時代力量黨主席的黃國昌說，蘇貞昌過去對台灣民主的貢獻大家有目共睹，比較關鍵的是還是希望看到蘇貞昌這次投入選舉能夠提出什麼樣的價值和願景？還有時代力量在意的價值問題，譬如針對核二重啟和深澳電廠的事情，這都是未來在進行一些判斷和決定時非常重要的。

主持人進一步追問黃國昌會不會參選新北市長？黃國昌說，「這個事情我必須要老實說，黨內還在持續討論當中。」

對於黃國昌的回答，主持人再問，「您是故意懸疑，『威脅』民進黨？」黃國昌則是表示，「沒有啦，我沒有故意懸疑。事情是怎麼樣，就是怎麼樣。」(編輯：趙蔚蘭)

黃國昌時代力量蘇貞昌

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