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陳宜民民調落後不氣餒 韓國瑜民調進行時會請假

2018-04-13 01:58聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨中央協調，國民黨高雄市長初選參選人立委陳宜民、國民黨高市黨部主委韓國瑜將在一個月內做民調決定由誰代表國民黨參選高市長。陳宜民說，雖然他從自行委託做的民調中知道目前落後韓國瑜一大截，會更努力爭取選民認同；韓國瑜則表示會在民調進行的那三天請假。

陳宜民說，他決定參選之前，從別人做的民調中知道自己的支持度是個位數，但他不氣餒，宣布參選並積極走訪基層，參加基層宴客場合，一定一桌桌敬酒並自我介紹，也拜訪各界意見領袖，聽取他們對建設高雄的看法，蒐集不同見解做為自己參選的政見，之後自做一次民調，上升到11%，最近又委託做一份，知道自己的受支持者與韓國瑜差了一大截，可是參選腳步不會停歇。

他表示，為了展現自己親和的一面，拍了一些穿短袖衫的照片要做宣傳品，出席黨中央的協調會之後，確定要有二場政見會，黨中央並將做民調，回高雄之後叮囑團隊之前規畫的街頭、公車廣告都要繼續推，不管結果如何，他一定要堅持到底，要持續走完初選。

陳宜民認為在公平、公正的立場，韓國瑜至少應辭主委參加初選。

不過，國民黨高市議員提名作業還待協調，里長提名也尚未定案，韓國瑜此時無法辭主委，但強調民調開始時就會請假，他說民調進行的那三天都會請假。

國民黨高市黨部主委韓國瑜會在國民黨高市長初選民調進行時請假。圖／聯合報系資料照片
國民黨高市黨部主委韓國瑜會在國民黨高市長初選民調進行時請假。圖／聯合報系資料照片
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立委陳冝民目前民調雖不及初選對手，仍不氣餒，全力為初選衝刺。圖／立委陳宜民團隊提...
立委陳冝民目前民調雖不及初選對手，仍不氣餒，全力為初選衝刺。圖／立委陳宜民團隊提供
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韓國瑜國民黨

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