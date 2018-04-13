採台中模式 國民黨高市長人選全民調決定

針對高雄市長人選，國民黨中央昨天找宣布參選的高市黨部主委韓國瑜（見圖）、立委陳宜民協調，決定採全民調協調方式決定提名人選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨中央提名協調小組昨天邀高雄市黨部主委韓國瑜、立委陳宜民討論高雄市長提名機制，決定採「台中模式」以全民調協調方式決定提名人選，民調最遲在一個月內完成。不過陳宜民昨天在會前受訪及會中，一再質疑韓國瑜球員兼裁判，應請辭或請假參加初選，經韓國瑜說明後，陳宜民最後不再堅持，韓國瑜則將在民調進行期間請假。

協調會昨天在國民黨中央黨部召開，陳宜民看到韓國瑜在會議簽到簿「高雄市黨部主委」和「高雄市長參選人」兩欄都簽了名，當場向副主席郝龍斌、黨秘書長曾永權、組發會主委李哲華抗議「韓國瑜球員兼裁判」，引起騷動，曾永權一度離場。

李哲華等人解釋「那只是簽到簿固定欄位，沒有其他意思」，郝龍斌也說「開會簽到不是畫押」，陳宜民仍認為不妥，但考量高雄是艱困選區，決定不計較程序，展開協調。

陳宜民在協調會前受訪表示，他認為初選可以考慮採「基隆模式」，當初國民黨基隆市黨部主委宋瑋莉參選，「精神就是辭職再參選」，他與韓的協調應該是由「代理主委」一起參與比較好。

協調會最後決定不辦初選，韓也只要在民調辦理期間請假。陳宜民會後表示，大家以團結為最大考量、相忍為國，因為現在高市議員分區民調時程已排，如果要韓國瑜請假，會影響相關工作安排，因此他就尊重這個結果。

韓國瑜表示，陳宜民心胸非常開闊，大家很快達成共識，會採全民調和兩場集會式的政見說明會。選戰一開始他會請假，輸的一方全力協助贏的。

根據協調共識，高雄市長以全民調勝出者獲提名參選高雄市長，民調進行前一周，將在原高雄市及高雄縣內，各舉辦一場集會式的政見說明會，沒有辯論會。