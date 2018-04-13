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蔡主席徵召 蘇貞昌拚戰新北市長

2018-04-13 00:02聯合報 記者林敬殷／台北報導

民進黨主席蔡英文（中）昨天在民進黨中央黨部約見行政院前院長蘇貞昌（右），勸進蘇貞...
民進黨主席蔡英文（中）昨天在民進黨中央黨部約見行政院前院長蘇貞昌（右），勸進蘇貞昌角逐新北市長寶座，蘇也允諾承擔。 圖／民進黨中央提供
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行政院前院長蘇貞昌確定代表民進黨參選新北市長。蘇貞昌昨天與身兼民進黨主席的蔡英文總統會面，蔡英文表示，蘇貞昌是民進黨最強的參選人，希望能不計個人榮辱，為新北市、民進黨及台灣扛起責任，蘇貞昌說，基於對新北市民的感情和責任，他接受蔡主席的徵召，全力以赴。

沒遵守曾說不選第3次的承諾 深深致歉

蔡蘇會面後，蘇貞昌也在個人臉書發文，對於當年在保安宮廟埕說過不選第三次，他表示，「無法遵守當年的承諾，我深深致歉」，這一次選舉非同小可，新北要再起，黨要繼續掌舵，台灣要站穩，完全取決於此。作為一個創黨黨員，「當黨有需要，我不能說不；當新北有需要，我不能說不。」

這不是規畫的人生劇本 但選擇承擔

蘇貞昌說，這不是他規畫的人生劇本，但他會為新北、為黨、為台灣，全力以赴。他知道這決定會引來質疑，招來許多冷嘲熱諷甚且是人身攻擊，無法遵守當年的承諾，他深深致歉，但大局當前他選擇承擔，所以在經過慎重思考後，決定接受黨的徵召，「我會用生命的力量，讓新北市重現往日的光榮」。

據了解，昨天會面一開始，由民進黨選對會召集人林錫耀及高雄市長陳菊先報告此次選戰的重要性，並說明選對會的討論過程及結論，隨後蔡英文表示，新北選戰是民進黨今年布局的重中之重，蘇貞昌不管在個人名望或跟新北市過去淵源，都是勝選機率最高、民進黨最強的參選人，在年底勝選的總目標之下，希望蘇貞昌能不計個人榮辱，為新北市民進黨及台灣扛起責任。

蘇貞昌則提及先前陪立委吳秉叡參與初選過程，及到後來的抉擇，並一度說，如有適當人選，他會二話不說立刻退出，蔡英文隨即跟蘇貞昌說，「你就是最強及最適當的人選」。

有關蘇貞昌的新北市長徵召，民進黨發言人鄭運鵬會後轉述表示，民進黨將在四月廿五日召開中執會完成徵召程序。為了力求新北地方團結，洪耀福在昨天蔡蘇會後，致電民進黨新北市黨部主委余天、民進黨新北市議會黨團總召李坤城，以及新北市所有立委進行通知、溝通。

民進黨蘇貞昌蔡英文吳秉叡

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