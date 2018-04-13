新聞眼／蔡蘇會後…電火球親征 整合游謝系

2018-04-13 00:16 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



民進黨確定將徵召蘇貞昌參選新北市長，游錫堃在臉書發文表態支持蘇，並寫下「這局，一定要團結才能勝選！」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨昨天確定行政院前院長蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，先前新北因提名造成的黨內紛擾，黨內也認為在蔡蘇會後，告一段落。

兼任民進黨主席的蔡英文總統昨天九點不到就進入民進黨中央，並在九樓貴賓室外等候蘇貞昌。

為求慎重，高雄市長陳菊和選對會召集人林錫耀先行報告新北市選情及選對會做成的結論，然後是蔡總統勸進蘇貞昌，蘇貞昌也做相關回應，光是這樣就耗掉快四十分鐘，接下來便就未來選戰策略、蘇貞昌與黨中央相互需要協助地方等交換意見。

此外，會中也提及新北市整合問題，尤其是先前過半新北市議員挺游的動作，有一番討論，蔡總統更向蘇貞昌說，她知道蘇院長不會這樣分，整合問題對蘇一點都不困難，蘇聽了面露微笑。

陳菊則表示，會後會和黨團及市黨部等人溝通。

也因此，在蔡總統因公在十點先行離開後，選對會召集人陳明文撥通行政院前院長游錫堃的電話，開了擴音讓蘇、游對話，而民進黨秘書長洪耀福則與新北市黨部主任委員余天、民進黨新北市議會黨團總召李坤城及新北市議員溝通。

蘇、游兩人通話中，蘇向游表示，現在黨中央需要，他必須承擔這個重責大任，希望游的支持。

游隨後對蘇說，蘇貞昌德高望重，對黨而言是深慶得人，游也提到正國會有六位議員，周一也遊說他們支持黨提名的人，隨後，蘇關掉擴音到一旁與游通話。

蔡蘇會後，游錫堃在臉書發文表示，這局一定要團結才能勝選，蘇貞昌也在這則貼文回應「錫堃兄，謝謝你的祝福與全力支持，企盼未來一起努力」，謝系的李坤城也同樣在臉書發文「全力支持蘇貞昌參選新北市長」。

幾位相關人士相繼表態下，等於宣告民進黨新北市整合完成。