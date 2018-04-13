綠新北議會黨團改挺蘇 侯友宜：繼續把事做好

蘇貞昌確定代表民進黨選新北市長，國民黨新北市議會議長蔣根煌（左）認為，蘇出線、國民黨新北市長參選人侯友宜（中）會比較辛苦。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院前院長蘇貞昌同意接受民進黨徵召，參選新北市長。曾表態支持行政院前院長游錫堃的民進黨新北市議會黨團總召李坤城昨表示，面對已整合完畢且有行政資源的國民黨，議會黨團將與蘇合作，希望蘇發揮「母雞帶小雞」精神，帶領議會過半。

蘇貞昌決定再戰，但近日網路也瘋傳二○一○年蘇在台北市保安宮宣布不選第三次的影片。據了解，蘇前天上午獨自前往保安宮，地方認為，蘇應是向神明表達再參選的原因。

將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊表示，蘇貞昌老驥伏櫪，再拚這場選戰，是因為現階段民進黨看到的所有資料和民調，都顯示他是最強的，「我們對這次新北市的選戰，都非常有信心」。

游系新北市議員林秀惠說，基層對黨中央以超快速度決定徵召蘇貞昌，的確仍有雜音，質疑黨中央不給討論空間，也不聽基層的聲音。但游錫堃昨致電說，「歹勢，讓大家失望了」，希望基層團結一致，也轉述他和蘇貞昌的談話。

林秀惠轉述，蘇拜託游盡全力說服新北市挺游議員，游則回應，正國會六席議員他會說服，其餘派系議員及議員參選人，還請蘇自己努力化解。

對於民進黨確定由蘇貞昌回鍋徵戰新北，新北市長朱立倫說，國民黨首先要團結一致，同時把好的政策延續，也提出新的願景；也相信市民會檢視民進黨兩年中央施政是否跟新北市民需求一致，並做出明智選擇。國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室則表示，看起來民進黨是使盡洪荒之力，侯會繼續努力把事做好。