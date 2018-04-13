基隆議員綠初選 賴正庸批民調加權不公平

2018-04-13 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



基隆綠營民調生波，初選落馬的賴正庸昨質疑加權算法，並赴地檢署提告黑函，說不排除脫黨參選。 記者游明煌／翻攝 分享 facebook

民進黨基隆市議員初選民調生波，安樂區落馬的參選人賴正庸昨天質疑，民調對年輕人和老年人的加權倍率相差大，「一名年輕人幾乎等於8名老人」；他聲稱初選前並不知道「加權倍數會差這麼大」，令他覺得不公平，雖然他尊重初選結果，但未來不排除換區參選或脫黨參選。

賴正庸指出，2家民調公司數據，世新民調在不同年齡和性別間加權幾乎到7倍，趨勢民調則有8倍。世新民調25歲至29歲男性加權倍數為3.51倍，70歲以上男性卻打折變成0.53倍；趨勢民調20歲至24歲男性加權倍數為4.46倍，70歲以上男性卻打折成0.59倍。他說，一名年輕人的加權倍數幾乎等於8名老人，加權倍率實在相差太大。

民進黨基隆市黨部主委陳東財表示，所有參選人事先都知道民調相關加權規則及辦法，且並非老年人的意見不受重視，而是安樂區的年長者對於政治的關注程度較年輕人高，也較樂於回答問卷且答題完整。年輕人在完整回答問卷的部分較少，較不願意接受民調訪問，為讓雙方意見等值，才就人口比例加權。

民進黨各區議員先前已公布第一波提名，安樂區競爭激烈辦民調，預計提名3男1女，初選前3名洪森永、張之豪與陳志成，4月18日提執委會通過後公告；女性無人登記，市黨部將徵召適當人選。