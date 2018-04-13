北市議員藍初選／3女將沒領表 吳碧珠未推接班人

2018-04-13 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



國民黨台北市議員第二梯次初選領表登記昨天結束，議長吳碧珠（中）未領表，確定不尋求連任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨北市議員第二梯次初選領表登記昨天結束，議長吳碧珠、現任議員林亭君、厲耿桂芳未領表，確定不尋求連任；其中厲耿桂芳交棒姪女耿葳，投入大安文山選區選戰，吳碧珠則未推接班人。為了爭取婦女保障名額，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，未來可能徵召原本放棄連任的林亭君。

國民黨北市黨部指出，目前第五選區中正萬華，預計提名4席，除現任議員應曉薇、吳志剛、郭昭巖，另1名額由新人陳孝威與林冠勳競逐，新人將在5月10日至12日初選民調。

另外，第一、四、六選區的士林北投、中山大同、大安文山初選民調，市黨部將在4月27日前召集新人，協調民調公司，再決定初選時間。

國民黨台北市黨部重新公告北市議員初選提名規畫定案後，原本提名未過半的31席，修正為提名33席拚過半，新增提名的2席分別在六選區大安文山、二選區的港湖。

吳碧珠不再競選連任，吳所在的一選區士林北投區，新人本來提1席，現在增為2席，將由新人張斯綱、林杏兒、黃子哲、顏群晃、許立丕等人五搶二，戰況最激烈。

另一參選爆炸的大安文山區原提名7席，現改提8席，4名現任議員外，由新人羅智強、鍾沛君、王致雅、耿葳、李柏毅等人5搶4。

港湖區原提4席增為5席，包括3名老將，新人席次可望由李明賢、游淑慧取得。松山信義區提6席，有4名老將，2名新人則是徐巧芯、王正德。該兩選區因同額，不辦初選民調。