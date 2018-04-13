北市議員綠初選／港湖區4名現任全上 新人落馬

民進黨北市內湖南港區市議員初選5搶4局面昨天結果出爐，一度被認為最危險的議員江志銘順利出線。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

民進黨北市內湖南港區市議員初選5搶4結果昨天出爐，現任4名議員高嘉瑜、李建昌、王孝維、汪志銘順利出線，自稱「柯黑」的參選人蕭亞譚則落敗；蕭亞譚質疑民調可信度，認為與外界評估落差大，將調查相關資料。

民進黨北市內湖南港區市議員初選5搶4局面昨天結果出爐，一度被認為最危險的議員江志銘靠著前總統陳水扁協助宣傳、余天錄製電話語音順利鞏固基本票源而出線。圖／江志銘提供 分享 facebook 民進黨市黨部昨公布港湖區議員初選民調結果，拿下該區第一名是高嘉瑜0.4264，其次依序為李建昌0.1897、王孝維0.1771、江志銘0.1496，至於蕭亞譚則是0.0573，未能獲初選提名。其中，高嘉瑜民調成績壓倒性領先，是其他出線者的2倍多。

高嘉瑜表示，她沒有派系，沒有大咖站台助陣，只能靠雙腳勤跑、真誠待人；民調成績高應與運氣有關，但支持度越高，代表選民期許也越大，她會繼續努力回應選民。

新系的李建昌說，初選前有高雄市長陳菊加持，不僅文宣合影，宣傳車還播放陳菊請託的錄音檔，對選情有幫助，但最重要還是平時對地方的經營。

謝系的王孝維表示，行政院前院長謝長廷人在日本，他初選也沒有大咖可以站台，支持度全靠平時「朝六晚九」勤跑行程、做選民服務等，宣傳車也是自己錄音。

扁系江志銘說，他因上屆議員選舉票數在選區黨內排名墊底，被外界認為最危險，因此最後卯足全力語音拜票，前總統陳水扁也協助用LINE傳送提醒資訊，才鞏固基本票源。

蕭亞譚自封是5人中唯一的正牌「柯黑」，希望吸引質疑柯文哲的票群，最後民調成績卻不理想。他說，大家對結果很意外，他會向黨調閱民調資料，了解是否具公信力；至於監督柯文哲，他也不會停歇，會直到柯從台灣政壇消失為止。