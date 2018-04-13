從連勝文到電火球 藍綠選將誰年輕化？顛覆你認知

2018-04-13 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／報導



1994年台北市長選舉，新黨候選人趙少康（右）和民進黨候選人陳水扁（左）當時都是44歲，最後當選的陳水扁是至今最年輕的直轄市長當選人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍綠參選2018縣市長的選將大致底定，其中最受矚目的，莫過六都市長選舉。昨天在蔡英文總統親自「登壇拜將」下，前行政院長、「電火球」蘇貞昌將再披戰袍，參選年底新北市長，對上他在行政院長任內的警政署長、前新北市副市長侯友宜。蘇貞昌的年齡和資歷，也因此成為這場選戰的另一個話題。

翻開台灣地方自治史，從1994年第一次台北、高雄市直轄市長選舉起，到2014年為止，總計舉辦過19場直轄市長選舉。若不計自行參選者，藍綠主要政黨提名、支持的候選人總計40人次，解析其中的「年齡密碼」，可以發現不少有趣的事，有些甚至顛覆大眾的認知。

●民進黨「世代交替」勝過國民黨？

總計40人次參選，40到49歲占了11人次，60歲以上的有9人次；但主力是50~59歲的族群，共20人次，整整占了一半比率。

若進一步分析這三組低、中、高齡的藍綠分布，在40到49歲的11人次裡，國民黨、泛藍提名的一共有7個人次，民進黨提名的只有4個人次。至於60歲以上的9個人次，藍營有4人，綠營有5人。

外界一般認為民進黨「年輕化」、「世代交替」勝過國民黨，不過從這個數字來看，似乎稍稍顛覆外界的刻板印象。

●最年輕參選人和當選人 都是陳水扁

1994年台北市長選舉，國民黨候選人黃大洲58歲，對上新黨候選人趙少康和民進黨候選人陳水扁，趙少康和陳水扁當時是44歲，最後當選台北市長的陳水扁，是至今最年輕的直轄市長當選人。在這之後，也只有2014年國民黨候選人連勝文是44歲。不過比較起來，雖然趙少康和陳水扁同年，趙仍比陳年長幾個月。算起來，候選人年輕的排名是陳水扁、趙少康、連勝文。

2014年國民黨台北市長候選人、44歲的連勝文(左)和太太蔡依珊(右)前往投票所投票。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

緊追在其後的，是2014年代表國民黨參選桃園市長的吳志揚，那年他只有45歲。再其次是1994年的高雄市長選舉，代表國民黨出征的吳敦義，那時他只有46歲。

這五位最年輕的候選人，最後當選的，只有陳水扁和吳敦義。

●年紀最大 2014游錫堃拔頭籌

直轄市長參選人最年輕的是民進黨提名的陳水扁，年紀最長的，同樣是民進黨提名，出現在2014年的新北。當時民進黨提名的游錫堃已經66歲，高居榜首。排名第二的，是同一年在台中爭取連任的國民黨候選人胡志強，他與游錫堃同年出生，只比游小了不到20天。至於排名第三的，是2006年代表國民黨參選的黃俊英，他那年65歲。

2014年新北市長選舉，民進黨提名的游錫堃已經66歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年在台中爭取市長連任的國民黨候選人胡志強，也是66歲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

接下來，則是2014年代表民進黨爭取連任的陳菊，當年64歲。2010年代表民進黨參選台北市長的蘇貞昌，以63歲排名第五。

這五位最年長的候選人，最後當選的，只有排名第四的陳菊，其他都不幸落敗。

●年長還是年輕較優勢？答案是不一定

有人認為年輕的形象清新，較受選民青睞；但也有人認為大型選舉人脈和知名度很重要，年長者通常資源豐富，因此較占優勢。公說公有理，婆說婆有裡。

統計這十九場直轄市長選戰，結果年輕的贏九場，年長的十場，幾乎平分秋色。由此也知道，年齡確實不是選舉結果決定性的因素。

●高雄市長 越選越老

台北市和高雄市各辦過六次直轄市長選舉，其中高雄市呈現「當選者越來越老」的情況。1994年吳敦義當選時是46歲，接下來謝長廷、陳菊總共當了五任，年紀分別是52、56、56、60、64歲；至於台北市部分，在2014年以前，當選人也是「越來越老」，但2014年的柯文哲以55歲當選，才算沒有「一路老化」。

67歲的陳菊從高雄市、縣未合併前的高雄市長到合併後的高雄市長，連霸三屆市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

細究高雄「老化」原因，主要還是是陳菊從高雄市、縣未合併前的高雄市長到合併後的高雄市長，連霸三屆市長，候選人、當選人都是她，年齡當然只長不會少。

●年輕被提名越來越少 年長越來越多？

若從趨勢來看，11位40到49歲的候選人當中，1994年就占了3人，1998年2人，2002年剩下1人，2006年掛零。到了2014年，變成「五都」後，40多歲的候選人才又增為2人，2014年加個桃園市變成「六都」，40多歲的參選者回到3人水準。

至於60歲以上的候選人，1994、1998年「一個都沒有」；2002年有1位，2006年2位，2010、2014年都是3位。年輕選將變少了，取而代之的，就是年長的候選人變多了。

●2018六都選戰 「天命族」仍是主流

2018年底六都選舉，關係國民黨再起之路，重返執政的民進黨為續政權，當然重兵以對，目前兩黨已完成提名或徵召的參選人，年齡分布又如何？

台北市長選戰，59歲尋求連任的柯文哲最受注目。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在台北市，在民進黨有可能不推候選人情形下，59歲尋求連任的柯文哲能否受到強烈挑戰，仍是六都中最受注目的焦點，仍在初選中的國民黨，提名人選要到五月初才確定。高雄市長民進黨已提名的陳其邁54歲。台中市由54歲的林佳龍對上國民黨提名57歲的盧秀燕。台南市民進黨已完成提名的黃偉哲55歲。桃園市51歲的鄭文燦整取連任，「天命族」共有6人，占了3分之2，是主力中的主力。

超過60歲的，則有國民黨提名的桃園陳學聖、新北侯友宜，兩人都是61歲。而從目前已經提名的人選來看，40到49歲的「不惑族」一個都沒有。

●71歲蘇貞昌 將破紀錄

預計代表民進黨出征新北市長的蘇貞昌，今年已71歲。一但他順利獲得提名，將打破過去藍綠陣營參選直轄市長年齡的紀錄。