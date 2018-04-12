桃市議員綠初選 中壢5人出爐

2018-04-12 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



現任市議員彭俊豪以24.43%的亮眼成績，拿下民進黨中壢區市議員黨內初選第一名。 圖／取自彭俊豪臉書 分享 facebook 民進黨桃園市黨部昨天公布中壢區市議員初選民調結果，7人登記爭搶5席，現任市議員彭俊豪以24.43%拿下第1名。

中壢區人口成長，市議員席次從本屆10席增加至11席，國民黨提名5席，預計月底以民調底定人選。另第三勢力有綠黨現任王浩宇，時代力量也推新人劉祐龍參選，無黨籍還有現任劉曾玉春、張運炳2人也要拚連任，選戰激烈可期。

有執政優勢的民進黨此次在中壢提名5席，含1名女性保障名額，包含現任彭俊豪、黃傅淑香，還有新人周秀玲、張昌章、徐景文、張曉昀、吳正吉都登記角逐黨內初選。

電話民調昨天揭曉，成績依序為彭俊豪24.43%、張曉昀18.46%、黃傅淑香17.29%、徐景文17.00%、張昌章10.28%、吳正吉7.94%、周秀玲4.60%，吳正吉與周秀玲雙雙出局。

表現最亮眼的現任市議員彭俊豪為政二代，父親彭添富曾任省議員、立委，現任桃園果菜市場公司董事長。民調第二的新人張曉昀主打「中壢大姊姊」，形象清新也擠進前段班，黃傅淑香展現現任優勢，初選也如願過關。

2016年立委選舉以385票之差，敗給國民黨籍陳學聖的前縣議員徐景文，回鍋再戰市議員選舉，拿下民調第4；曾任桃園升格前的中壢市民代表張昌章也成功過關，這5人將獲黨部提名參選中壢區市議員。