綠北市議員民調揭曉 有拜柯P有保佑？

民進黨北市議員初選結束，親柯派和反柯派參選人各有起落，台北市長柯文哲效應成話題，究竟柯是吸票機或票房毒藥，在網路上引發「柯粉、柯黑」大論戰。

民進黨北市議員初選結束，親柯派和反柯派參選人各有起落，北市長柯文哲效應成話題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有趣的是，綠營親柯派議員參選人闖過初選後，大多自認與柯文哲效應無關。而自封唯一正牌「柯黑」的蕭亞譚，則在民進黨港湖區初選敗陣。

●「柯黑」 有人出線 有人出局

吳沛憶 新人之姿奪下該區第一

民進黨初選最熱鬧的中正萬華區，打出「小英栽培」的新人吳沛憶，大戰藝人余天女兒余筱萍。吳自稱「柯黑」，結果以新人之姿奪下該區第一名，聲勢壓過老將。

吳沛憶（左）、余筱萍今年一月為拚選戰雙姝曾共同上電台受訪，最後吳出線，余落榜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蕭亞譚自封柯黑 初選民調墊底

民進黨港湖區擬參選人蕭亞譚，自封是唯一的正牌「柯黑」。他曾在柯文哲競選辦公室擔任主任，如今卻成反柯先鋒，並希望吸引質疑柯的票群，但在初選民調中墊底。蕭亞譚表示，他與團隊、支持者對初選成績過低的結果都感到意外，接下來會調查民調是否具公信力。另外他也說，將繼續強力堅督柯「到他從台灣政壇消失為止。」

蕭亞譚曾爆料指台北市長柯文哲競選期間拿50萬元要給姚立明，姚沒收，反而是目前某位政務官收了。 圖／「蔻蔻早餐」製作單位提供 分享 facebook

●她民調勝出 被歸類「柯友友」

蕭亞譚未能在民進黨內初選出線，但同區現任議員高嘉瑜卻以壓倒性優勢勝出，拿下該選區第一名。高嘉瑜說，民調或選票數高低，與柯黑、柯粉沒有必然關係。她與柯雖交情不錯，但也曾因批判柯被標記為柯黑，「與柯好歸好，該指正還是要提醒，這是議員的職責。」

以高民調出線的高嘉瑜說，與柯好歸好，該指正還是要提醒，這是議員的職責。 圖／摘自高嘉瑜臉書 分享 facebook

王孝維：地方經營深度才是票源

另外，被點名與柯較親近的還有議員王孝維、江志銘，初選民調也都不錯，成功出線。公益活動會邀柯文哲同台的王孝維說，支持率高低應該與平時表現有關，他承認自己對柯文哲較友善，但票源應來自長期關心的社區老人、弱勢族群等，「與柯黑、柯粉無關啦，只有地方經營深度。」

台北市長柯文哲（左）今年一月參加民進黨籍市議員王孝維（右）與內湖國際同濟會合作舉辦的「寒冬送暖愛心園遊會」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

江志銘：初選得靠自己努力耕耘

扁系的江志銘說，柯與前總統陳水扁關係好，他也常被認為是親柯議員，但實際上初選有誰幫忙站台或靠攏誰的效果有限，畢竟是抽樣，要大選才容易反映出來，還是得靠自己努力耕耘，初選考驗的是基本票源。

台北市議員江志銘（左）4年前參選時，找無黨籍台北市長參選人柯文哲站台造勢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

柯效應只是觀察指標 參選人特質才是關鍵

綠營人士指出，「柯文哲效應只是觀察指標之一」，參選人個人特質影響大，新系議員梁文傑、游系新人陳怡君在初選最後階段大衝刺，派系總動員，梁文傑動用新系大咖陳菊、鄭文燦站台；陳怡君也獲得游系要角游錫堃、林佳龍背書加持，兩人最後才衝出佳績。

台北市議員李建昌認為，初選還是要靠個人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新系大將李建昌也說，初選靠個人，他不是柯黑，也非柯粉，但柯對民進黨的核心價值、陳菊有錯誤的批判言論，他一定會反擊。柯當初是受民進黨禮讓扶植，市府也有民進黨人士協助，柯市政做得好不好，責任不應該全在柯身上。