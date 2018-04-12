謝立功猛攻深澳電廠 爭取中間選民認同

2018-04-12 18:45 中央社 中央社



國民黨基隆市長提名人謝立功（圖）說，將透過擴大企業參與基礎建設，增加就業機會，以產業帶動經濟發展，提出「基隆新願景，再造北國門」口號，要讓人才回流再造「北國門」榮景。 中央社 分享 facebook

深澳電廠環差案3月14日通過，國民黨基隆市長提名人謝立功說，基隆市長林右昌一昧遷就中央，沒有明確表達反對，「能據理力爭的市長，才能找回市民的健康」。

深澳電廠環境影響差異分析報告案開發範圍雖已排除基隆市，不過由於電廠位於新北市瑞芳區緊鄰基隆，對於電廠擴建案贊成和反對各執一詞，後續是否引發政治效應仍有待年底選舉檢驗。

謝立功接受中央社專訪暢談理念後，將話鋒轉向深澳電廠環差案。他說，從環差報告中發現出北台灣的廢氣排放量前兩名將被深澳電廠和協和電廠包辦，政府、台電和林右昌的說法都不停在模糊焦點；另外，深澳目前沒有電廠處於零污染狀態，卸煤碼頭一旦完工，從深澳到基隆東岸恐將受到無法復原的傷害，報告卻對海洋生態的危害避重就輕。

「基隆將面臨左右夾攻的處境」，謝立功指出，基隆已有座協和發電廠，若鄰近的深澳電廠再完工，無論市民的健康或海洋的生態都會造成無法挽回的傷害，但林右昌卻不斷說空話，基隆人的健康就這樣被犧牲掉了。

面對民進黨在中央和地方執政優勢，無論城際轉運站、軍港遷移等重大建設都將在選舉年陸續動工，失去中央奧援的謝立功蹲點多年後再度披掛上陣，回顧2014年九合一選舉，藍軍因分裂導致失去台灣頭執政，縱使今年基隆藍營的選票全數回歸他身上，仍不及林右昌獲得的10萬多票，這場仗役，勢必更加艱辛。

謝立功說，從政治經濟學的角度來看，有一種說法稱為「理性忽略」（Rational Ignorance），選民沒時間也沒精力去了解到當前執政者的好壞，也就忽略了現任者的錯誤。

謝立功指出，會在競選過程中逐一指出執政者的缺失，並在當選後改正缺失，例如，中央錯誤的能源政策導致「沒電」所以要用「煤電」，讓基隆市民以肺清靜空氣，對於林右昌因民進黨執政，無法站在基隆市民立場表達反對立場一事，謝立功深表遺憾。

謝立功表示，他不必替中央政策背書，理性的市民自然會了解，「如果要身心健康，就只有他才能做得到」，現階段就是要幫民眾分析市政，提供民眾做出理性的判斷，相信中間選民會在理性的指引下支持他。