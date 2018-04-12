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加速建設 林右昌翻轉基隆蛻變新城市典範

2018-04-12 18:42中央社 中央社

基隆市長林右昌（圖）說，上任3年多來已規劃好相關基礎建設，基隆現正處於歷史發展的...
基隆市長林右昌（圖）說，上任3年多來已規劃好相關基礎建設，基隆現正處於歷史發展的轉捩點，他有信心將基隆往後10年的發展打穩基礎，讓基隆成為台灣新的城市典範。 中央社
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基隆市長林右昌說，上任3年多來基隆已有長足的改變和進步，基隆現正處於歷史發展的轉捩點，代表基隆的蛻變與再生，他有信心讓基隆成為台灣新的城市典範。

已獲民主進步黨徵召參選基隆市長的林右昌接受中央社專訪表示，一上任就積極努力打開基隆港，包括海洋廣場整建、微笑港灣一、二期工程、第二期的西2碼頭倉庫前與海關大樓前地帶改善，西2、西3碼頭倉庫轉型為第二郵輪轉運中心等。

西4到西6碼頭則規劃興建會展與旅運智慧大樓，交通部已同意這項興建招商案，台灣港務公司正加速完成招標程序，未來也會有一條串聯東、西水岸與開放空間的濱海長廊，改變過去無法親近水岸的現象。

另外，林右昌說，太平國小廢校後轉型為「建築與設計者之家」，成為基隆翻轉再生的發動基地，市府並加速推動太平國小下方的中山一、二路區域發展，將港域、水岸加上兩側的山丘與市中心區連結，重新打造中正公園成為基隆的「希望之丘」。

林右昌指出，有50年歷史的基隆國光客運站即將拆除，為便利民眾搭乘，市府正在興建臨時候車亭，讓新舊候車站無縫接軌，臨時候車亭相關公共設施品質都符合都市景觀要求，不僅新穎且具現代感，預計4月中旬啟用，提供市民優質候車空間。

此外，國光客運舊站拆除後，忠一路預計9月打通連接中山一、二路，未來還可結合西2、西3碼頭倉庫發展文創，並透過輕軌捷運延伸一站進入西岸會展與旅運智慧大樓。

林右昌說，去年進出台灣的郵輪旅客突破100萬人次，且台灣連續2年蟬聯亞洲第二大郵輪市場，基隆港更獲選為亞洲最佳郵輪母港，但既有旅運設備無法應付激增的旅客，港公司已對老舊旅運大樓提出增建計畫，將在港務大樓後方增加100公尺的旅運空間，預計於8月完工。

至於喊了數十年的軍港遷移，林右昌表示，4月初將動工遷至西岸，總統蔡英文也蒞臨指導，預計4年後完成，軍港後方的貨櫃場也會整併到西岸，預計需2年完工，遷移後將興建第三郵輪轉運中心，基隆港未來將一次可容納7艘郵輪停靠。

林右昌表示，3年多來已規劃好相關基礎建設，包括基隆輕軌捷運、市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現、水環境、國門廣場及郵輪廣場等重要建設現正加速推動，他有信心將基隆往後10年的發展打穩基礎，讓基隆成為台灣新的城市典範。

林右昌

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