蘇貞昌戰新北 陳菊：對蘇有點委屈，我們高度期待

2018-04-12 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



行政院前院長蘇貞昌確定參選新北市長，將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊今天表示，蘇當過台北縣長、行政院長，現在老驥伏櫪，要再拚這場選戰，但因現階段民進黨看到的所有資料和民調，都顯示蘇是最強的，雖然對蘇有點委屈，但是蘇也非常樂意，民進黨高度期待。

陳菊在高雄市接受媒體訪問時說，今天早上民進黨主席蔡英文根據昨天選對會的結論，即昨天民進黨中執會一致同意新北市的選舉是重中之重，必須有一位最強、最優秀、同時最符合人民期待的人選，既然中執會和選對會都通過，所以今天蔡主席就拜託蘇貞昌並和蘇討論新北市長選局，這個討論就是讓蘇貞昌了解，整個新北市的選戰全台灣都非常期待，都希望蘇為新北市的發展等考量，雖然對蘇有點委屈，但這麼重要的選戰還是認為他能夠承擔這個責任，「我們（指民進黨）」對這次新北市的選戰，都非常有信心。

她表示，蘇認為為了整個新北市的發展，為了台灣，願意承擔這個責任，民進黨也認為這次確定新北市很重要的「母雞」，帶領新北市這次的選戰，全黨必須團結一致打這場選戰。