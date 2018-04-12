民進黨確定徵召蘇貞昌 羅致政：全力配合

2018-04-12 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨確定徵召前閣揆蘇貞昌參選年底新北市長，對此原表態力挺徵召游錫堃的立委羅致政表示，年底光復新北一戰，今天確定由蘇貞昌前院長帶領民進黨衝衝衝，他給予祝福之外，也會全力配合，「在這個關鍵時刻，民進黨團結一定贏！」

據悉，今天蘇貞昌至黨中央與主席蔡英文見面後，黨秘書長洪耀福紛紛致電給新北市黨部主委余天、新北市議會民進黨團總召李坤城等游系成員，說明黨中央確定徵召蘇貞昌，希望尋求游系支持，也都獲得正面回應。