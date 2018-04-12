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影／蔡英文親自勸進 蘇貞昌參選新北

2018-04-12 16:23聯合報 記者謝育炘╱即時報導

民進黨新北市長人選終於底定！黨主席蔡英文上午在黨中央勸進蘇貞昌，在陳菊、林錫耀與陳明文陪同下，雙方會談約一小時後，正式拍板由行政院前院長蘇貞昌代表民進黨，參選新北市長。民進黨發言人鄭運鵬轉述，蘇貞昌在會中表示將不計個人之榮辱，為新北市、民進黨和台灣扛起責任。

媒體大陣仗一字排開，12號總統蔡英文在黨中央和蘇貞昌會面，勸進他投入新北市長選舉，雙方談了一個小時，會後蘇貞昌雖然不願多談，不過笑容全掛在臉上。蘇貞昌：「大家談得好愉快！」

會談中除了主席蔡英文、前院長蘇貞昌外，還有準總統府秘書長陳菊 、選對會召集人林錫耀和陳明文共六人在場，蘇貞昌在會中承諾會披上戰袍。

選對會召集人林錫耀表示：「今天的會面非常愉快也達成共識，在主席親自邀請鼓勵之下，蘇院長他願意來承擔這個重責大任。」

民進黨發言人鄭運鵬也說：「蔡英文主席也向前院長蘇貞昌表示，新北的選戰是今年民進黨選戰布局中的重中之重，也能帶動整體氣勢的重要布局，在年底勝選的總目標之下，希望蘇貞昌前院長能夠不計個人之榮辱，為新北市民進黨及台灣扛起責任。」

黨中央表示，預計4/25前就會完成徵召。而上午綠營智庫，「剛好」發布最新的新北市長民調，如果年底選舉，蘇貞昌對上侯友宜，蘇貞昌還小勝侯友宜0.9個百分點。對此民進黨表示是個好的開始，即使新北基層還有挺游聲浪，但黨中央迅速整合，由老縣長對上有執政優勢的藍營副市長，新北選戰，揭開序幕！

民進黨黨主席蔡英文在黨中央勸進蘇貞昌，雙方會談約一小時後，正式拍板由行政院前院長...
民進黨黨主席蔡英文在黨中央勸進蘇貞昌，雙方會談約一小時後，正式拍板由行政院前院長蘇貞昌代表民進黨參選新北市。攝影／記者陳聖文
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蘇貞昌民進黨

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