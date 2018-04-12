初選落敗 蕭亞譚：續監督柯文哲到從政壇消失

2018-04-12 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



民進黨今天上午公布北市內湖南港區議員民調初選結果，5人搶4個名額，最終由現任議員李建昌、王孝維、高嘉瑜、江志銘守住參選資格，近期以質疑市長柯文哲選舉財務竄起、自許要當「柯黑溫度計」的蕭亞譚則落敗；針對初選落敗，蕭亞譚下午也在臉書指出，結果與認知有落差，將研究民調資料，而他對柯文哲的強力監督會直到柯從台灣政壇消失才停止。

蕭亞譚表示，他參與黨內市議員初選至今，無論是走入市場公園、站在路口問候，都有許多市民朋友都表示鼓勵、支持他進入市議會監督柯文哲，他與團隊都能感受到群眾真實的溫度；很感謝幫他拉票、宣傳的朋友，「你們的溫暖是我向前走的動力」。

他說，他下一步會先把這次初選的民調過程弄個明白，因為民調數據與社會各界認知的差異太大，他已經向黨中央調閱全部的民調資料，包含三家民調單位的成功、失敗的樣本，將了解抽樣過程是否以里為單位或集中在某些特定地域，以及性別與年齡的精確加權過程。

另外，蕭也說，他基於市議員參選人或台北市民的立場，對柯文哲的強力監督都不會停息，會一直到柯文哲從台灣政壇消失為止。「這一切都還只是剛開始，讓我們繼續看下去」。