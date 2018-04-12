火力升級備戰2018 國民黨三方平台6月升格為PK小組

2018-04-12 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



迎戰2018選戰，國民黨參考2007與2011總統大選勝選模式，規畫將目前黨政策會、黨團與智庫架起的三方平台會議，進一步升級為2018 PK小組。 聯合報系資料照片 分享 facebook

迎戰2018選戰，國民黨參考2007與2011總統大選勝選模式，規畫將目前黨政策會、黨團與智庫架起的三方平台會議，進一步升級為2018 PK小組，為黨年底九合一選戰添火力。籌備會已於3月29日首度召開，立院會期結束，最快6月上線。

國民黨黨務人士表示，未來PK小組將由黨團總召林德福擔任小組召集人，黨副主席兼秘書長曾永權任高級顧問協助運作；成員除要協助黨在各式媒體上擴大宣傳黨努力成果，還要為黨政策、政治主張助講、辯護，甚至發動議題戰，與對手PK對決。

為串聯第一線作戰的黨團與後勤支援的黨中央、黨智庫間分工合作，國民黨目前每周四政策會、黨團與智庫都召開一次三方平台會議，就當前議題攻防交換意見。其中政策會代表為兼黨團總召的執行長，黨團與智庫分由黨團書記長與首席副書記長主導。

三方平台成立，除解決過去黨與黨團兩個黨中央問題，也在議題發動上有較明確分工。

考量2018地方九合一選戰在即，國民黨中央青年節當天上午，在黨部會議上，由曾永權倡議，將把三方平台「火力升級」，從目前的準幕僚單位，轉型為第一線作戰的PK小組，盼成黨未來選戰主要砲口，小組預計於立院本會期結束後正式展開運作。

黨務人士指出，黨曾經在2007、2011與2015三次籌組PK小組，其中前二次分別成功發動鐽震案與宇昌案等議題，也成功幫助黨獲勝選，這兩次PK小組都是由時任黨秘書長的曾永權啟動，這次再由曾主導成立，當然也希望能複製當時成功經驗。

與會人士透露，PK小組成員在黨團部分有黨團書記長李彥秀領軍，包含青壯派立委許淑華、蔣萬安、王育敏、柯志恩、曾銘宗，資深立委賴士葆、費鴻泰；黨部則有文傳會主委李明賢、副主委鄭世維、黨發言人洪孟楷、王鴻薇、鍾沛君、黃健豪等人。

智庫部分則有智庫執行長高永光、研究員唐慧琳等人加入。黨務人士表示，未來正式運作後，目前三方平台成員將是主幹，但屆時更希望所有有能力上媒體發言的黨縣市議員參選人、友好名嘴都能提供外圍火力支援，擴大PK成效。

不過有參與立委直言，PK小組要有成效，重點還是發動的議題要有可爆料的素材，像是過去的鐽震案，才會吸引民眾關注，甚至擴散議題影響；而要讓民眾願意向國民黨爆料，有沒有機會重返執政是最大關鍵，黨現階段在氣勢上還有很大努力空間。