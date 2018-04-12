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蘇貞昌確定參選新北市 林智堅臉書發文挺衝衝衝

2018-04-12 14:36聯合報 記者林家琛╱即時報導

前行政院長蘇貞昌接受蔡英文徵召參選新北市長，新竹市長林智堅今天在臉書以感性的筆調，寫出「每一座城市，都需要由真正愛它的人來守護」，讚佩蘇貞昌願意挑起重擔。

林智堅寫著：「3年半前， 蘇貞昌 蘇院長和我坐在南寮的海堤上，眺望著這座漁港和我分享淡水漁人碼頭的改造經驗還有城市治理的想像；如今我們的新竹漁人碼頭計畫正在實現，那時的海堤現在成為了風箏賽場的草坡，腳下踏的是現在大家最愛的景點魚鱗天梯，我和院長一起用創意去想像，用熱情和魄力去執行，讓城市更加美好」。

「愛上一座城市，永遠無法忘懷，你會記得它曾經的美好，也會希望一生都來守護。」林智堅寫著：「過去的台北縣，現在的新北市，是蘇院長用心所愛的城市；蘇院長的政治生涯從省議員開始到縣長經驗再到行政院長的中央經歷，都讓他在城市治理上具有獨到的眼光，不僅具有想像力，更有魄力去落實、去實現，也為城市打下重要的基礎，這三年多來，他也從不吝惜傾囊相授，因為我們都知道城市的生活是大家幸福的起點」。

他說，今天，蘇院長願意扛起責任，繼續來為新北市努力、為台灣奉獻，這樣的精神令人感佩。我想，對於一座城市的愛，沒有資格限制，對於幸福生活的創造，不分你我，希望每一座城市都有真正愛它的人來守護，而新北市值得擁有更好的未來。

新竹市長林智堅今天在臉書發文讚佩蘇貞昌願意挑起重擔、參選新北市長。圖／取自林智堅...
新竹市長林智堅今天在臉書發文讚佩蘇貞昌願意挑起重擔、參選新北市長。圖／取自林智堅臉書
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漁人碼頭林智堅

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