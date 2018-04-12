電火球再發光 老將蘇貞昌拚翻轉新北

2018-04-12 14:49 中央社 台北12日電



沉寂數年後，「電火球」蘇貞昌再次走上政治舞台，而且一躍成為民進黨年底選戰的領頭羊；民進黨上下造出的熱帶氣旋，能否讓蘇貞昌乘風而起，把新北從藍天變綠地，是選戰焦點。

「衝衝衝」和「電火球」是蘇貞昌的識別標誌，屏東出生的草根性格，加上律師從政生涯，相當程度反映出外界對蘇貞昌的觀感。

1947年次的蘇貞昌，在美麗島事件爆發後，加入辯護律師團，開啟從政生涯；1981年他投入選舉，曾任台灣省議員、屏東縣長、台北縣長、總統府秘書長、民進黨主席及行政院長等職；從台灣尾戰到台灣頭，政治資歷豐富。

蘇貞昌在1997年到2004年的台北縣長任內，締造多項政績，這些施政成果也是民進黨積極勸進蘇貞昌回鍋的關鍵原因。

例如，蘇貞昌任內開闢「土城頂埔」及「樹林大同」等高科技工業園區，讓國際知名廠商進駐，投資高達新台幣數千億元，創造萬個就業機會。

蘇貞昌子弟兵、台北市議員王閔生回憶，頂埔高科技園區用地原本屬於運輸兵學校，蘇貞昌任縣長時說「運輸兵學校要遷很容易！既然是運輸兵學校，車開了就走」，積極主動出面與國防部溝通，用了100多天就解決運輸兵學校遷移問題，半年就把頂埔科學園區弄好，讓鴻海董事長郭台銘多次稱讚蘇貞昌非常有效率。

亮眼的北縣政績，奠定蘇貞昌政治實力。不過，蘇貞昌個性剛烈、作風鐵腕，外界也各有評價。

1997年，蘇貞昌參選台北縣長時，前立委盧修一罹癌抱病在選前之夜，為蘇貞昌站台。當時盧修一當著上萬名選民下跪求票，讓選情逆轉勝。

2008年、2012年蘇貞昌兩度競逐民進黨總統初選，第一次敗給前行政院長謝長廷、第二次輸給民進黨主席蔡英文，與大位無緣；2014年，太陽花學運浪潮中，蘇貞昌毅然宣布放棄爭取黨主席連任；2016年，蘇貞昌女兒蘇巧慧接棒步入政壇，當選立委。

蘇貞昌政壇沉寂數年，這次由準總統府秘書長陳菊出馬穿針引線，總統蔡英文登壇拜將，終於讓蘇貞昌點頭出征新北。

「人生劇本早已寫好，只是不能偷看」，政壇之路多舛的蘇貞昌，如今一躍成為民進黨2018年選戰的領頭羊；拔劍再戰的蘇貞昌，年底新北市長一役，蓄力躍起，要再創驚奇。