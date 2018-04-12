綠智庫最新民調 蘇贏0.9％ 侯辦：參考啦

2018-04-12 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



侯友宜VS.蘇貞昌 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨確定徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長。台灣世代智庫基金會今發布新北市長選情民調指出，蘇貞昌支持度42.6％，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度41.7％，僅差距0.9％，兩人拉鋸成五五波。

民調顯示，對於徵召蘇貞昌參選新北市的適當度，56.1％民眾認為適當，32.5％認為不適當；過去蘇貞昌兩任台北縣長滿意度，高達63.1％民眾滿意，不滿意度只有16％，也有20.9％民眾不了解或拒答。

針對新北市長朱立倫與當年蘇貞昌施政滿意度相比，47％民眾認為蘇貞昌較好；30.4％民眾認為朱立倫做得比較好，但也有高達22.6%未表態。

此次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，於4月10日和11日晚間訪問。成功訪問1078位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.98%。

對於蘇貞昌時隔15年將再度出戰新北市，民進黨立委莊瑞雄直呼「情人還是老的好」，民進黨立委蔡易餘說這次民進黨一定也能揮出漂亮滿貫砲。

【記者林麒瑋／台北報導】民進黨發言人鄭運鵬說，中央黨部與選對會對外界、媒體各種民調，都會做為參考指標，會戰戰兢兢打好選戰每一步。

【記者祁容玉/新北報導】侯友宜辦公室轉述侯友宜說法表示，民調只是參考用，最主要還是把自己工作做好比較實在一點。侯辦說，看起來民進黨是使盡了洪荒之力，照這樣下去，明天如果出現蘇貞昌領先侯友宜12%的民調，侯陣營也不意外。