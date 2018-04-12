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觀察站／侯友宜最大挑戰 喚回藍營基本盤

2018-04-12 14:22聯合晚報 本報記者周志豪

民進黨徵召前台北縣長蘇貞昌迎戰國民黨參選人侯友宜。綠營派「重兵」強力挑戰，但侯友宜要贏，關鍵還是在於能否鞏固藍營基本盤。

從1997年蘇貞昌首次當選台北縣長至今，台北縣與新北市長總共選五次，其中除了2001年對上國新共推的監察院前院長王建煊，蘇貞昌以51.3%的得票率險勝外，泛藍在這個選區選票始終領先民進黨。

即使2010年蔡英文在新北市長升格後首次直轄市長選戰中，一舉催出100萬票，但當時得票率也僅47.29%，仍舊不敵當時由行政院副院長轉戰新北市長的朱立倫。朱立倫當年拿下近112萬票。

再看上屆2014新北市長選戰，民進黨前主席游錫堃雖只輸朱立倫近2萬5000票，但在選舉人數增加近15萬人的狀況下，游錫堃還是比前次的蔡英文掉了7萬票；不過，朱立倫也大幅流失近16萬票，成為藍綠陣營共同的警訊。

連續兩屆的新北市長選票趨勢清楚證明，國民黨在新北市長選戰敵人是自己。分析朱立倫上屆得票大幅流失，朱本身刻意低調的選戰策略操作當然是原因，但讓藍營選票開不出來的最大原因，還是當時馬政府執政的大環境。

如今中央執政換了民進黨，蔡政府執政兩年狀況不斷，國民黨2014選戰包袱不再。在朱立倫市政表現加持下，侯友宜身為朱市府團隊核心一員，年底台北市長選戰一開始會居於優勢地位，民進黨派誰都不會影響這個順序。

但上次新北市長選戰中藍營所催不出的選票，多屬眷村系統的正藍選民，而這點也正是侯的對手不斷挑撥操弄之處。侯要找回這群泛藍選民，必須證明他的藍營立場，而這也才是侯在這場選戰最根本挑戰。

朱立倫民進黨

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