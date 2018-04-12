老縣長對上副市長 都強調政績

新北市長選舉「老縣長」對上「副市長」，蘇貞昌陣營表示，蘇貞昌兩任北縣長政績就是最好的基礎，侯友宜陣營則說，侯的口才或許不如蘇貞昌，但要比政績，侯友宜任內督導的公托、運動中心等建設，都讓新北市民很有感。

蘇貞昌接受黨中央徵召，近蘇人士透露兩大關鍵，首先是新北市民有需要，這部分從「科學數據」，也就是黨內外民調可驗證；其次是民進黨真的需要蘇貞昌，其中最重要的，當然是黨主席蔡英文的態度。

民進黨人士說，蘇貞昌最大的優勢就是過去台北縣長的政績，讓選民留下深刻記憶，近年來蘇貞昌一直留在新北市，對地方不陌生，對未來的市政發展擘畫自然也能駕輕就熟。

他說，即使這次對手侯友宜民調很高，但蘇以老縣長之姿出場，加上擁有扎實的政績，不僅擔任過台北縣長、也擔任過行政院長，熟悉地方、也熟悉中央，參選可讓將來發展願景更全面，從這個基礎出發，距離選戰還有半年多，還是非常具有競爭力。

侯友宜陣營指出，侯友宜非常貼近一般民眾，他所散發的個人特質與魅力，就是非常親民，與民眾之間的互動與一般政治人物完全不同，也因為侯眼中只有是非對錯，沒有顏色，擔任新北市副市長都非常有執行力。

侯陣營表示，侯友宜過去是為認真、積極的警察，一直以來他都不說冠冕堂皇的話，相比其他政治人物，侯的口才並沒這麼好，有時面對一大群媒體突如其來的問題，他也有點不知道該怎麼回應，但這也是他個人特色。