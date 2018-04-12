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冷眼集／蘇下一步 降低姿態 安撫同志

2018-04-12 14:19聯合晚報 本報記者周佑政

民進黨主席蔡英文上午在民進黨中央約見前行政院長蘇貞昌，當面勸進蘇貞昌重披戰袍，角...
民進黨主席蔡英文上午在民進黨中央約見前行政院長蘇貞昌，當面勸進蘇貞昌重披戰袍，角逐新北市長寶座。蘇貞昌（中）在大批媒體簇擁下，由秘書長洪耀福（左四）及選對會召集人林錫耀（左一）、陳明文（左三）等三人的陪同，上樓與蔡總統會面。 記者杜建重／攝影
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民進黨徵召蘇貞昌再披戰袍，黨主席蔡英文親自出馬請託，為蘇做足面子，回應蘇系「登壇拜將」的呼籲。綠營請出「最強人選」，但其他派系對蘇系的高姿態多所怨言，未來新北戰局要團結出征，蘇貞昌也要做足功夫。

民進黨是否在台北市推出人選仍是未知數，藍營人選也還未出爐，新北市長因此成為現階段年底縣市長選舉的關鍵選區。藍綠都推出強棒，希望能扮領頭羊帶動整體選情。蘇貞昌回鍋親征後，新北市長選戰變得很有看頭。

過去一段時間，蘇系大將吳秉叡勤跑基層，蘇貞昌也多次替吳站台，無奈吳秉叡聲勢不如預期；中生代無法接棒，民進黨眼光轉向「院長級」人士。曾在台北縣執政兩屆的老縣長蘇貞昌，及上屆參選新北市長僅以兩萬多票敗北的行政院前院長游錫堃，都是黨內考量的人選。

事實上蘇貞昌與游錫堃原本都沒有參選的意願，黨中央積極奔走遊說蘇貞昌，游錫堃則有「正國會」立委與新北市議員力拱，原本有意參選的英系立委羅致政，也轉為力挺游錫堃。但在蔡英文日前約見游錫堃、吳秉叡及羅致政後，蘇貞昌參選明朗化。

蔡英文為了請出蘇貞昌披掛上陣，拋下「蔡蘇心結」，先請黨內大姐、準總統府秘書長陳菊拜訪蘇貞昌，蘇鬆口願意慎重考慮；今天，蔡英文再以黨最高領袖之尊，親自鼓勵、勸進蘇貞昌，終讓蘇點頭，願意承擔新北選舉重任。

民進黨打選戰，一向都是團結至上、快速整軍，但近期黨中央與蔡英文一系列勸進蘇貞昌的動作，再加上蘇系日前的「登壇拜將說」，黨內非蘇、新系人士冷眼旁觀，都批評蘇系姿態太高，如何安撫這些不滿情緒，是蘇貞昌與黨中央的首要之務。

蘇貞昌蔡英文民進黨

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