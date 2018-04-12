綠北市港湖議員初選 高嘉瑜第一「柯黑」蕭亞譚未過關

2018-04-12 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



民進黨台北市議員進行初選針對內湖南港區進行民調，除了現任的高嘉瑜、王孝維、李建昌、汪志銘等4名老將外，新人蕭亞譚自封唯一的「柯黑」，頗受矚目，形成五搶四的局面。民進黨市黨部上午公布民調成績，現任議員高嘉瑜以0.4264壓倒性優勢勝出，拿下該選區第一，蕭亞譚未能在初選出線。

根據民進黨市黨部民調結果，拿下該選區第一名是上屆第一高票當選的市議員高嘉瑜，成績為0.4264，其次為「新系」李建昌0.1897、王孝維0.1771、江志銘0.1496、至於蕭亞譚則是0.0573，未能在初選出線。高嘉瑜的成績，領先其他對手甚多。

民進黨昨天公布中山大同區議員初選民調，結果現任議員黃向羣落馬，引起綠營基層熱議，5名初選者中的4名現任議員均有危機意識，擔心新對手的加成作用，影響自己選情，加緊固票。