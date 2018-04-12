國民黨高雄市長提名 辦2場政見會、1個月內民調整合

2018-04-12 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨今上午舉辦高雄市長提名協調小組會議協商提名機制，最後達成共識，仍採台中模式的民調整合方式，由2家民調公司以全民調決定提名人選，但在參選黨立委陳宜民堅持下，民調前將安排2場集會式政見說明會，1個月內決定人選。

協調會議結束後，表態爭取國民黨提名參選高雄市黨的高雄市黨部主委韓國瑜與陳宜民也一起出面接受採訪。

韓國瑜表示，高雄市長選舉屬特殊艱困選區，所以這次市長提名，也直接由黨中央把權力收回，以全民調方式整合。至於2場集會式政見說明會，韓說，將在原高雄市、原高雄縣各辦1場。

陳宜民則說，高雄市長民調整合將調2家民調公司進行，他與韓國瑜將各挑1家，但實際民調時間，則要看民調公司檔期，但會在今天起1個月內完成，約5月中會確定勝出人選。

陳宜民與韓國瑜都表示，不管整合民調結果誰勝出，落敗的一方除了將保持風度接受民調結果，也會全力為對方輔選，打贏年底高雄市長選戰。韓說，兩人會緊密心連心、手牽手迎接這場艱苦選戰。

原本陳宜民堅持，韓國瑜要立即請假在展開後續提名整合作業，但今天協調會後，態度已經放軟。

韓國瑜表示，「民調開始時就會請假」。韓說，馬上要討論市議員與里長提名，每天都在協調，一旦民調一開始，就立刻請假

陳宜民也說，現在高雄市議員分區民調期程已經排出來，如果要韓國瑜從頭到尾都這樣請假，其實也是會影響整個安排，這部分都尊重，這樣也對高雄整個地方選舉也比較好。