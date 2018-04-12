不計個人毀譽榮辱 蘇貞昌參選新北市長

2018-04-12 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨主席蔡英文今天在民進黨中央黨部與行政院前院長蘇貞昌會面。二人晤談了一小時後，民進黨發言人鄭運鵬轉述，蘇貞昌在會中表示將不計個人之榮辱，為新北市、民進黨、台灣扛起責任。民進黨中央也將在4月25日召開中執會完成徵召程序。

對於台灣世代智庫基金會今天發布民調顯示蘇略勝侯，鄭運鵬說，各種民調，黨中央都會作為參考指標，相信也是好的開始，會戰戰兢兢打好選戰每一步。

鄭運鵬表示，昨天選對會一致通過建議蔡英文主席徵召蘇貞昌代表民進黨參選新北市長，今天主席選在黨部與蘇會面，就此事交換意見。會中陳菊、林錫耀與陳明文就選對會處理程序，新北市整體選戰佈，以及新北選舉扮演領頭羊的重要性與蔡英文報告。

鄭運鵬轉述，蔡英文高度肯定蘇過去在台北縣的表現，創造民進黨綠色執政、品質保證的標竿，政績還是為新北市民懷念與稱道。蔡也向蘇說，新北是今年選戰佈局的重中之重，因此經過選對會評估，蘇不論在個人名望或是過去淵源，都是勝選機率最高、民進黨最強的候選人，在年底勝選目標下，蘇能不計個人之榮辱，為新北市、民進黨、台灣扛起責任。

蘇貞昌會中表示，過去到現在都希望給青壯世代機會，也陪立委吳秉叡走過新北每個鄰里，認真拜託市民支持民進黨青壯候選人，但在選對會與蔡英文的評估下，若大家認為他是最有機會勝選的候選人，做為一位創黨黨員一路走來都是顧全大局，願為民進黨、新北及台灣承擔責任。

蘇也說，他看到過去八年來努力付出、改頭換面的台北縣，也看到新北市對他的懷念與支持，但他看到過去的建設政績並沒有被好好維持，過去所創造的各鄉鎮精彩活動也都被停辦，新北市軟硬體部分也都逐步毀壞感到痛心，才會不計個人毀譽榮辱扛起責任。相信年底選戰，一定要全黨團結才能獲得勝利，才能支持中央推動改革的一貫初衷。

鄭運鵬並說，蘇貞昌走進中央黨部時，還停下腳步看了一下9樓門口創黨18人小組照片，心情與陳菊一樣，只要黨、只要台灣有需要，一項都是義無反顧扛起責任，這就是一個作為民進黨黨員的DNA。

至於台灣世代智庫基金會今發布新北市長選情民調，鄭運鵬說，中央黨部與選對會，對於外界、媒體各種民調，都會做為參考指標，會戰戰兢兢打好選戰每一步。