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國民黨高市長提名 陳宜民盼初選、韓國瑜要省錢

2018-04-12 11:26聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨今上午舉辦高雄市長提名協調小組會議協商提名機制，參選的立委陳宜民表示，盼採基隆初選模式提名，過程應辦辯論，對手高雄市黨部主委韓國瑜也應先請假。韓則說，只要節省資源、時間，其他都沒意見。

陳宜民表示，基隆市黨部主委宋瑋莉投入基隆市長初選時，一開始就先請假；韓國瑜也是市黨部主委，在整合開始前，當然也希望韓能先請假或辭職。陳說，他是醫師，在醫院做臨床實驗都要遵守倫理規範，行政倫理很重要，球員兼裁判不是大家所樂見。

陳宜民說，黨中央之前有建議使用「台中模式」的民調整合機制決定高雄市長提名人選，也是可以，「但不是最符合我們的想像」。

此外，陳宜民也主張，提名整合要有透明公開的機制，過程也應舉辦一個辯論會。陳說，他準備很多市政政見要發表，不管最後能否被提名，總希望能將這些看法能忠實呈現出來給之後的市長候選人參考。

至於提名時程部分，陳宜民說，當然希望趕快，但「拖延的是韓國瑜」，原本3月7日要宣布決定，之後又延到4月底5月初才宣布，經他向黨主席吳敦義反映後，才提前到4月初，但原清明節前宣布，最後又拖到4月9日，光宣布參選時間就變了5次。

對於陳宜民主張，韓國瑜說，只要節省資源、節省時間，不要消耗過度資源與金錢，其他什麼模式與方式、挑戰與方式，他都用開放的心胸，大無畏勇氣接受。韓說，國民黨現在已經沒什麼資源，在消耗過度資源實在力有未逮，米缸裡面已經沒有米了。

但韓國瑜質疑「球員如何兼裁判？」高雄市長提名是中央黨部決定的事，市黨部能做什麼？而且現在高雄市議員37名提名，有的地方要初選，有的地方參選爆炸，有的地方參選人間不停發生摩擦，市黨部主委這時若為自己的前途，請假參選自己的市長，會不會被議員與里長參選人罵翻天，這是兩面刀。

韓國瑜說，他在民調開始時就是請假的時候，這樣對整個重要工作推動影響會比較小。韓表示，「有些人」說我用黨部資源等等，他覺得很好笑，黨部根本已經沒有資源了。

陳宜民批評，韓國瑜說要完成議員與里長提名作業是推拖之詞，「他現在當一個主委也沒有做的很好啊」，現在整個高市議員提名很多狀況。韓則反譏，「他自己想他自己吧」，他主委做的好不好，黨員間會有口碑，人民會有反應，「不是某個人說的算」。

韓國瑜。本報資料照片
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陳宜民。本報資料照片
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韓國瑜陳宜民

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