新北市長選情五五波 民調：蘇貞昌小贏侯友宜

2018-04-12 10:40 中央社 台北12日電



民進黨可望徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，根據台灣世代智庫最新民調顯示，蘇貞昌支持度為42.6%，侯友宜支持度為41.7%，兩人差距僅0.9個百分點，選情呈現五五波。。聯合報記者王敏旭／攝影 分享 facebook

民進黨可望徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，根據台灣世代智庫最新民調顯示，蘇貞昌支持度為42.6%，侯友宜支持度為41.7%，兩人差距僅0.9個百分點，選情呈現五五波。

兼任民進黨主席的總統蔡英文上午在民進黨中央黨部與蘇貞昌會面，蔡英文將親自勸進蘇貞昌參選新北市長。國民黨陣營方面，則由前新北市副市長侯友宜披掛上陣。藍綠雙方都有輸不得的壓力。

台灣世代智庫上午公布「新北市長選情民意調查」，民調結果顯示，蘇貞昌支持度為42.6%，侯友宜支持度為41.7%，兩人差距僅0.9個百分點，選情五五波。

根據民調顯示，針對民進黨徵召蘇貞昌，56.1%民眾認為蘇貞昌是適當人選，32.5%民眾認為不適當。此外，問及對蘇貞昌參選的看法，有53.2%民眾認為蘇貞昌的行政歷練豐富，參選市長會對新北市未來的建設有幫助，36.4%民眾認為蘇貞昌年紀太大，而且已經做過台北縣長，不應該再參選新北市長。

63.1%民眾滿意蘇貞昌過去擔任台北縣長的表現，不滿意者占16.0%。現任市長朱立倫滿意度部分，滿意者占48.3%，不滿意的民眾則有39.2%。比較兩人在台北縣長與新北市長任內表現，有47.0%民眾認為蘇貞昌表現較好，30.4%民眾認為朱立倫表現較佳。

這次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，於民國107年4月10日至11日晚間進行訪問。成功訪問1078名成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.98個百分點。調查以新北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。