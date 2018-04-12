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呂秀蓮讚朱立倫侯友宜「做得不錯」 籲民進黨戒慎恐懼

2018-04-12 09:56聯合新聞網 綜合報導

呂秀蓮誇讚朱立倫與副手侯友宜政績，呼籲民進黨年底選戰要戒慎恐懼。聯合報系資料照
呂秀蓮誇讚朱立倫與副手侯友宜政績，呼籲民進黨年底選戰要戒慎恐懼。聯合報系資料照
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年底縣市長選舉將至，前副總統呂秀蓮表示新北市長朱立倫與副手侯友宜做得不錯，他們8年任內做了很多事，如今國民黨確定推出侯友宜角逐新北市長，她呼籲民進黨要戒慎恐懼。

呂秀蓮日前上POP radio廣播節目接受主持人黃光芹專訪時說：「我住在新北市，每天看到地方報，坦白說朱立倫與侯友宜在新北市的8年確實做了不少事，坦白說做得不錯」。她分析新北市選情時呼籲「民進黨要戒慎恐懼」。她指出，朱立倫是當完桃園縣長後到新北市，確實是駕輕就熟，而朱立倫挺侯友宜，現在候友宜已經順利出線，民進黨對年底選戰一定要謹慎小心。

然而呂秀蓮強調，可能代表民進黨參選的候選人也都是佼佼者，蘇貞昌擔任過二任台北縣長，而游錫堃4年前在新北市打了漂亮的一仗。呂秀蓮認為，如今參選人快要塵埃落定，一方面祝福蘇貞昌能銜命把選戰打得漂亮，而游錫堃「我想蔡總統會重用他」，只希望背後的派系不要衍生不必要的紛爭。

國民黨日前公布新北市長初選民調，前副市長侯友宜出線，將扛下「新北保衛戰」重擔，他指出：「重新打造一個讓民眾信賴的國民黨，就從新北市做起」。

侯友宜出線之後，民進黨也正式啟動徵召機制，民進黨選舉對策委員會11日向中執會報告，建請徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長。侯友宜和蘇貞昌對決氛圍，逐漸升高。

呂秀蓮朱立倫侯友宜蘇貞昌民進黨

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