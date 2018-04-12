台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨

2018-04-12 08:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨表示「台灣價值」就是清廉、勤政、愛鄉土，表態爭取參選台北市長的前副總統呂秀蓮說，那是民進黨主張，柯文哲是「撿便宜」，她又說，柯文哲不收回或進一步詮釋「兩岸一家親」，就是在衡量背後靠山。前立委孫大千諷，民進黨真的是一個有情有義的政黨，也許是他們要回報創黨初期時，國民黨主席李登輝的提攜之情，所以決定在台北市長一役中「暗助」國民黨。

孫大千說，不是他要吃民進黨豆腐，而是完全看不懂民進黨中央在台北市是在演哪一齣？而這似乎是唯一看起來合理的答案。民進黨此次在台北市長選舉中，不論提名與否？黨中央在這段期間的荒腔走板的操作，已經在最大程度的助了國民黨的一臂之力。

孫大千說，倘若民進黨決定提名，黨內的現有人選也已經被自己人唱衰得差不多了，幾乎不具備士氣一戰，更別提柯文哲一旦失去綠營選民的支持，原本領先國民黨的優勢也必然會大幅縮小。

孫大千表示，就算民進黨最後決定禮讓，柯文哲也被民進黨的政治人物批判到重傷殘廢，修理得體無完膚，先別說柯文哲在選前能不能及時康復，綠營選民是否能夠不計前嫌，含淚投票？恐怕更是超高難度的政治工程。