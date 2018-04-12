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台北市長選舉 孫大千：民進黨「暗助」國民黨

2018-04-12 08:36聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

台北市長柯文哲昨表示「台灣價值」就是清廉、勤政、愛鄉土，表態爭取參選台北市長的前副總統呂秀蓮說，那是民進黨主張，柯文哲是「撿便宜」，她又說，柯文哲不收回或進一步詮釋「兩岸一家親」，就是在衡量背後靠山。前立委孫大千諷，民進黨真的是一個有情有義的政黨，也許是他們要回報創黨初期時，國民黨主席李登輝的提攜之情，所以決定在台北市長一役中「暗助」國民黨。

孫大千說，不是他要吃民進黨豆腐，而是完全看不懂民進黨中央在台北市是在演哪一齣？而這似乎是唯一看起來合理的答案。民進黨此次在台北市長選舉中，不論提名與否？黨中央在這段期間的荒腔走板的操作，已經在最大程度的助了國民黨的一臂之力。

孫大千說，倘若民進黨決定提名，黨內的現有人選也已經被自己人唱衰得差不多了，幾乎不具備士氣一戰，更別提柯文哲一旦失去綠營選民的支持，原本領先國民黨的優勢也必然會大幅縮小。

孫大千表示，就算民進黨最後決定禮讓，柯文哲也被民進黨的政治人物批判到重傷殘廢，修理得體無完膚，先別說柯文哲在選前能不能及時康復，綠營選民是否能夠不計前嫌，含淚投票？恐怕更是超高難度的政治工程。

但這還不夠，孫大千認為，民進黨高層可能擔心國民黨的現有人選不夠熱鬧，硬是藉由「卡管」行動，為國民黨培養了另一張隱藏的王牌，在累積足夠的能量之後，管中閔將成為一員不可忽視的戰將，讓國民黨又多了一個選擇。這可是完全拜民進黨之賜。如果，此次國民黨能夠贏回首都市長選舉，在發表勝選感言時，千萬別忘記要對於民進黨中央「雪中送炭」的義行，表達十二萬分的衷心感謝！

前立委孫大千。報系資料照
前立委孫大千。報系資料照
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民進黨國民黨柯文哲2018台北市長選舉

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