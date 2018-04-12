侯友宜vs.蘇貞昌 跑攤王不見王

藍綠新北市長布局明朗化，新北市林姓宗親總會理監事就職典禮昨分別邀請蘇貞昌（中）、侯友宜出席，兩人王不見王。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

國民黨中常會昨天通過，提名新北市前副市長侯友宜參選新北市長；民進黨選對會昨天向中執會報告，建請徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長。侯友宜和蘇貞昌對決氛圍，逐漸升高。

今上午九時，兼任民進黨主席的蔡英文總統將與蘇貞昌會面，並且舉行記者會對外說明。若一切順利，最快在四月廿五日通過徵召蘇貞昌參選。

藍綠兩黨布局明朗化後，新北市林姓宗親總會理監事就職典禮昨分別邀請侯友宜、蘇貞昌出席；蘇貞昌前腳先走，侯友宜後腳才到，兩人王不見王，但隔空較勁意味十足。

蘇貞昌表示，「如果有機會替大家做事情」，他一定會跟大家一樣，讓新北市鄉親父老可以好生活、好生意、好做事情。希望大家在原來基礎繼續進步，讓新北市更好，台灣更好。

蘇貞昌前腳離去，侯友宜後腳就跟上，並強調他有一個小小心願，要讓大家吃得飽、過得快樂，他要繼續打拚，拜託大家支持他。

新北前副市長侯友宜(中)到場向所有林氏宗親致意。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

國民黨評估，侯友宜有朱立倫團隊現在執政的優勢，蘇貞昌能否取得蔡英文承諾，獲得黨及行政資源的全力奧援，將是雙方對戰的首要觀察重點，另外就是年輕及中間選民的支持。

此外，國民黨主席吳敦義昨天在中常會表示，很多地方進入最後階段盤點與協調，包括屏東縣、台南市、新竹縣等，都有完整規畫，近期會逐步協調、完成布局；但民進黨政府有各種執政工具，國民黨要謹慎面對。

民進黨方面，原擬提名客家部主任兼發言人鄭朝方參選新竹縣長，花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長，並在昨天中執會提名，但因為地方有不同意見待整合，為求團結一致對外，黨中央臨時喊卡，待整合完畢後再宣布。

【記者丘采薇／台北報導】民進黨可望推出前台北縣長蘇貞昌參選新北市長，外界關心時代力量是否由時力主席黃國昌代表參選，黃國昌昨接受廣播專訪，坦言黨內尚未最後決定，他僅表示，年底選舉最高目標是將時力提名的優秀年輕人送進市議會。

至於外傳民進黨持續挖角時力立委林昶佐及洪慈庸，黃國昌說，他完全相信兩人不會為投靠民進黨而離開。