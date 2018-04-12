年底選不好賴揆辭？ 徐國勇：看總統意思

2018-04-12 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院發言人徐國勇昨天表示，以行政團隊執政立場來講，年底選舉是「期中考」。民進黨秘書長洪耀福前天提到，若新北市長敗選，他會辭職負責。被問及民進黨若選不好，行政院長賴清德是否辭職？徐國勇說，「這要看總統的意思」。

蔡英文總統日前接受電視專訪時，要求執政團隊「傾巢而出」；徐國勇接受電台主持人周玉蔻專訪時表示，就是好的政策必須及時說明；賴揆看到總統說法後表示，部會首長上媒體把政策說清楚，也是應該的。

徐國勇表示，對於「沒有跟上」的部會，他會把部會發言人都集中起來，讓論述更加清楚。

被問到過去民進黨敗選、黨主席有辭職負責的慣例，徐國勇說，要看狀況，不是統統這樣，「但如果輸到一個程度，的確這樣」。

至於年底選舉，是否為賴清德的期中考；徐國勇說，如果以行政團隊執政立場來講，這算期中考，但選舉安排過程，行政機關不介入，是民進黨的中央黨部處理。

主持人詢及，選輸選贏，賴清德是否要負責任；徐國勇說，基本上，不是賴清德來負責任。主持人追問，若選不好，賴清德是否辭職；徐國勇說，要看蔡總統的意思。

目前民進黨新北市長人選幾確定將提名前台北縣長蘇貞昌，傳出游系反彈，黨內劍拔弩張，但徐國勇表示「絕對沒有問題」。被問到行政院是否會拖累年底選舉？徐國勇也說「不會」。