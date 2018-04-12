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年前拜會蘇貞昌 柯文哲證實：兩人沒碰到

2018-04-12 00:27聯合報 記者邱瓊玉張世杰丘采薇／台北報導

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲為了爭取綠營支持，頻頻拜會民進黨大老，甚至包括行政院前院長蘇貞昌，柯文哲昨天證實有這件事，只是「兩人沒有碰到」，至於是否會繼續邀約，柯文哲未明確答覆。

蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧透過幕僚表示，柯文哲與蘇貞昌「以前有見過」，聊得很好，但這陣子沒聽說柯文哲有來約。

事實上，柯文哲、蘇貞昌過招並非第一次，上屆市長選戰，柯文哲曾拜會時任民進黨主席蘇貞昌，兩人會談近一小時，會後，蘇貞昌酸柯文哲「教我怎麼選舉」，還說自己連插嘴的餘地都沒有，柯文哲則笑稱，蘇貞昌把他消遣了一頓。

外傳柯文哲農曆年前，以請益為名要拜會蘇貞昌，不過，兩人最後未見面。對於柯文哲證實「兩人沒有碰到」，柯文哲幕僚解釋，柯文哲意思是沒有約好見面，並非遭拒見。

今年一月時，蔡英文總統要柯文哲確認台灣價值，據了解，柯文哲也差不多在那時候，陸續拜會綠營大老。柯文哲幕僚指出，過去輿情討論時，大家確實討論是否要拜會蘇貞昌，當時，柯文哲直言「就算見面，又要聊什麼？」近來也沒有安排拜會蘇貞昌的行程。

儘管柯文哲未與蘇貞昌會晤，不過，柯市府過去就曾向蘇系借將，包括北市民政局長藍世聰，以及市長辦公室幕僚，都曾經跟過蘇貞昌。幕僚說，選舉就是朋友要多、敵人要少，選戰開始後，相互奧援是很正常的事情。

柯文哲蘇貞昌民進黨

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