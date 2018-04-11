北市議員綠初選／黃向羣效應 港湖區5選將緊張

2018-04-11 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



民進黨台北市中山大同區議員初選昨出爐，現任議員黃向羣落馬，引起昨晚接力初選民調的內湖南港區一陣騷動，非現任的擬參選人也利用網路提醒選民民調時間。 圖／取自蕭亞譚臉書 分享 facebook

民進黨台北市中山大同區議員初選昨出爐，現任議員黃向羣落馬，讓許多老將都有危機感。內湖南港區昨晚民調，預計今天公布，現任議員高嘉瑜、王孝維、李建昌、江志銘，和市長柯文哲前辦公室主任蕭亞譚，5人搶4席。 民進黨北市現任議員黃向羣初選落馬，引起老將危機感，內湖南港區現任議員紛利用網路提醒選民守候民調電話。 圖／取自高嘉瑜臉書 分享 facebook

內湖南港區上次第一高票的高嘉瑜表示，黃向羣問政很認真，沒能通過初選讓她很意外；她雖曾是選區第一高票，反而才要擔心票數分散，「外界認為沒問題，反而可能成問題」。

王孝維昨透過line宣傳「市政不能莊肖維、議會需要王孝維」；王說，黃向羣落馬讓他更加緊張，必續鞏固好票源。 民進黨北市議員初選，內湖南港區昨晚電話民調，現任議員提醒選民守候民調電話。圖／取自李建昌臉書 分享 facebook

李建昌獲高雄市長陳菊加持，有海報、錄音拉票；李表示，看到中山大同、萬華中正區廝殺激烈，北高紛紛有現任議員落馬，讓他很有危機意識。 民進黨北市內湖南港區議員初選昨晚民調，現任議員提醒選民守候民調電話。圖／取自江志銘臉書 分享 facebook

江志銘上屆當選票數在同黨最低，他表示，如今只能夠多動員、拜託支持者等電話，昨聽說黃向羣落馬後也取消原定行程，改為再次打電話請託幫忙。 民進黨台北市議員初選，內湖南港區昨晚接力民調，現任議員賣力提醒選民守候民調電話。 圖／取自王孝維臉書 分享 facebook

蕭亞譚最近質疑柯文哲選舉財務引發討論，蕭說，民進黨認定他有參選民代的經驗，不論經驗或年齡都不符合新人加分的資格，但昨天中山大同區初選結果讓他有些被鼓舞，「終於看到政治如流水，生生不息」；他把自己當成「柯黑」溫度計，初選可測出究竟多少人不滿柯文哲。