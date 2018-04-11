北市議員綠初選／黃向羣效應 港湖區5選將緊張
民進黨台北市中山大同區議員初選昨出爐，現任議員黃向羣落馬，讓許多老將都有危機感。內湖南港區昨晚民調，預計今天公布，現任議員高嘉瑜、王孝維、李建昌、江志銘，和市長柯文哲前辦公室主任蕭亞譚，5人搶4席。
內湖南港區上次第一高票的高嘉瑜表示，黃向羣問政很認真，沒能通過初選讓她很意外；她雖曾是選區第一高票，反而才要擔心票數分散，「外界認為沒問題，反而可能成問題」。
王孝維昨透過line宣傳「市政不能莊肖維、議會需要王孝維」；王說，黃向羣落馬讓他更加緊張，必續鞏固好票源。
李建昌獲高雄市長陳菊加持，有海報、錄音拉票；李表示，看到中山大同、萬華中正區廝殺激烈，北高紛紛有現任議員落馬，讓他很有危機意識。
江志銘上屆當選票數在同黨最低，他表示，如今只能夠多動員、拜託支持者等電話，昨聽說黃向羣落馬後也取消原定行程，改為再次打電話請託幫忙。
蕭亞譚最近質疑柯文哲選舉財務引發討論，蕭說，民進黨認定他有參選民代的經驗，不論經驗或年齡都不符合新人加分的資格，但昨天中山大同區初選結果讓他有些被鼓舞，「終於看到政治如流水，生生不息」；他把自己當成「柯黑」溫度計，初選可測出究竟多少人不滿柯文哲。
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