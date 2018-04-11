北市議員綠初選／第4選區黃向羣落馬 陳怡君出線

民進黨台北市議員中山、大同區初選民調昨天出爐，蘇系議員黃向羣意外落馬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨台北市議員中山、大同區初選民調昨天出爐，蘇系議員黃向羣意外落馬，游系新人陳怡君成功出線，上演另類的「蘇下游上」。一位在地里長說，行政院前院長蘇貞昌過去曾說「不選第三次」的新聞近來發酵，可能連帶讓黃向羣掃到颱風尾。

民進黨台北市議員第四選區初選，除了現任議員梁文傑、黃向羣、王世堅、顏若芳爭取連任，新人則有陳怡君，形成五搶四，最後是黃向羣初選失利。

黃向羣和蘇貞昌關係深厚，選前不僅拜託蘇錄製拜票語音，並請來蘇系立委蘇巧慧、吳秉叡跨區站台；但蘇貞昌未能發揮母雞功效，黃向羣意外在初選中失利。

黃向羣出身政治世家，父母為黃天福、藍美津，大伯父是黃信介。他表示，該做的都做了，遊戲規則就是這樣，他只能接受；之前拜票，選民反應都很熱烈，民調也還平穩，結果讓他有點驚訝。他也說，可能是社會對年輕新面孔比較有興趣，加上其他老將在最後的搶救牌奏效。 北市議員民進黨初選，第四選區游系新人陳怡君成功出線。 圖／截自陳怡君臉書 分享 facebook

陳怡君則獲得游系正國會加持，獲得第二名佳績；不僅行政院前院長游錫堃、台中市長林佳龍背書力挺，她還打出「來自阿扁的請託」，爭取綠營選民支持。陳怡君激動落淚說，感謝選民願意給新人機會，由於她的父親在上月底病逝，她打算在父親告別式前這10天，好好陪伴父親最後一程。

儘管有著現任優勢，民進黨新人最多可加權20%，讓老將們不敢掉以輕心，多人在初選前強打「搶救牌」。梁文傑不僅找來高雄市長陳菊站台，包括新系要角桃園市長鄭文燦、立委段宜康、吳思瑤也一起陪同掃街，民進黨高雄市長提名參選人陳其邁還同台直播拉抬氣勢，最後讓梁文傑民調衝到第一名。