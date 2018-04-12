聽網友的話…柯P的那些事 侯友宜看到了嗎

網友在侯友宜臉書建議，八里文化公園也適合打造地景滑梯，侯友宜（右）昨前往現場問民眾「這裡設地景滑梯，你覺得怎麼樣？」 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

「謝謝陳瑞西給我這個建議。按讚、加油、提供市政的建議，我都看到了。」代表國民黨參選新北市長的侯友宜，昨天走訪八里文化公園，確認那裡可設地景溜滑梯和滑草坡，晚間還在臉書公開感謝陳瑞西，「網友說的話，我都有在聽。」

網路力量越來越強大，網友的聲音不只侯友宜重視，台灣從北到南的政治人物也不敢輕忽。像台北公園近兩年新設的共融式遊具，就是一群媽媽在網路串連，促使台北市長柯文哲指示推動改造公園「不再大眾臉」。

台北市長柯文哲（右）今年一月出席「公園不再大眾臉」啟用，宣布充滿創意的小公園共融式遊具啟用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

公園不再大眾臉 聽媽媽的話

台灣近兩年當紅的共融遊具，其實也是來自網民的心聲。事件起因是北市府拆了青年公園、大安森林公園磨石子溜滑梯，一群媽媽在2015年10月底，號召成立「還我特色公園行動聯盟」，在網路上發動「拒絕遊具罐頭化」連署行動，短短一周獲得近3千人及30個公民團體支持。

網路聲量超大的台北市長柯文哲「聽網友的話」，指示推動「公園不再大眾臉」計畫，至今已有15座不同風格的特色公園及遊戲場。

讓動物放假 靠i-Voting決定

除了特色公園，北市府也透過i-Voting， 讓網友投票決定台北市立動物園是否要增加不對外開放的時間。在3萬多投票者中，98.3%的網友贊成動物園可以增加不對外開放的時間，反對者不到2%。

柯文哲說，政策就是民意、專業、價值，有些東西沒有牽涉到價值，大家喜歡就好了。動物整年度一直「被騷擾」，希望能有更多時間讓牠們休息一下。既然有高達九成八的民眾贊成，就試辦動物再多休假兩個禮拜。

侯友宜表示，八里文化公園草坡距離長、坡度夠，確實有打造地景滑梯的條件。 記者祁容玉／攝影 分享 facebook

侯友宜溜滑梯政見 聽網友的話

侯友宜4月5日到新北市三重大台北都會公園體驗新設的地景溜滑梯，表示若當選市長，要在大台北都會公園做更多溜滑梯，打造溜滑梯樂園。

網友陳瑞西留言「我覺得八里文化公園那座小山，可以蓋很多條有特色溜滑梯！一定很棒！」侯友宜昨到八里文化公園米飛園區的草坡頂端勘查，認為陡側很適合做特色造型溜滑梯，長度可比擬大台北都會公園，緩坡則可設計成滑草場，且可遠眺八里海景，在這裡蓋溜滑梯及滑草區玩樂，是很棒的政見。

侯友宜說，不論臉書、PTT，他的年輕幕僚都會幫忙他關注網友留言，並跟他分享，「網友說的話，我都有在聽。」侯友宜也有經營Instagram，貼文更輕薄短小，風格更輕鬆，照片也更逗趣。

台中市府提出「綠空鐵道軸線計畫」，號稱是全國首座空中鐵道花園。 圖／台中文史復興組合提供 分享 facebook

中市綠空鐵道 聽公民團體的話

網路世界平台多元，除了臉書網友，LINE群組及公民團體網路倡議的意見，也是政治人物採納建言的管道。

公民團體「台中文史復興組合」最早在網路倡議「綠空鐵道軸線計畫」，民進黨台中市議員江肇國跟著90後返鄉青年格魯克、蔡承允走訪鐵路、沿線文史景點，覺得很棒，協助他們把計畫交給台中市長林佳龍。

市府最後提出將台中糖廠北側到刑務所間的1.6公里舊鐵道打造成人行、自行車空間，以「線」串聯北段銜接台糖生態園區，南段銜接台中州廳、台中產業文創園區及刑務所官邸宿舍群，翻轉舊城區。

台中市政府在改造公園前，除參考國內優良案例，也會傾聽民意，廣納地方、專家及網友的意見。市府建設局長黃玉霖說，台中市3年前就拒絕塑膠罐頭遊具，陸續推動公園設置12感官共融式遊具、地景式遊具，走在國內公園遊具革命前端。

這些遊具包括邀請老師傅打造復古式磨石子溜滑梯等，頗受民眾好評，最大亮點是67公頃的水湳經貿園區中央公園，將設置12區感官共融式遊具，朝下一波友善共融公園努力。

處理砂石車擾民 聽LINE群組的話

南投縣國姓鄉蔡姓觀光業者在LINE群組「南投觀光文創交流平台」貼文加照片，抱怨假日砂石車帶來噪音和空氣汙染，讓旅客受不了，希望縣議員向環保局反映改善。

兩個小時後，縣議員還沒有動作，也在群組內的林明溱已處理，並貼上部下的報告「報告縣長是縣府運送，已要求廠商停止運送…」原來他也有「聽網友的話」，指示下屬調查砂石車來源，接到回報後，立刻把處置狀況貼在群組，不少成員回應按讚貼圖，大表肯定。

參選人政見弄錯 被網友糾正

不只執政者重視網友意見，議員參選人對於網友提議也不敢馬虎。基進黨市議員參選人洪正在臉書「高雄好過日」粉絲頁提出加強「棧貳庫」植栽、遮蔭的意見，有網友提醒，日據時期的第二碼頭主要由水泥塊堆成，「棧貳庫」底下深達6公尺都是水泥，要植栽非常困難。洪正找資料查證發現網友所言不假，修改政見為利用人工遮陽物或是直接打掉碼頭重蓋。