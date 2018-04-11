民進黨4大咖言而無信 各自被揭當年承諾

2018-04-11 22:34 聯合新聞網 綜合報導



總統蔡英文（中）與前行政院長蘇貞昌（左）、駐日代表謝長廷（右）。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook

民進黨備戰2018地方選舉，近日因蘇貞昌被陳菊當面勸進回鍋參選新北市長後說：「不能坐視不管，會慎重考慮」，卻遭翻出8年前曾在神明面前表示不願參選第三次的影片，宛如當年打臉如今的自己，而臉書社團「鳳凰花護民主市政監督聯盟」在臉書直接點名民進黨4大咖，分別是謝長廷、蘇貞昌、賴清德、陳菊，並批評他們是「台灣最大詐騙集團」。

民進黨4大咖遭揭當年諾言：

一、謝長廷於2008年曾說敗選退出政壇，現卻當駐日代表

當時民進黨總統參選人謝長廷表示，「由我負完全責任，不推責任，大選失敗就退出政壇。」

二、蘇貞昌於2010年曾發誓不選第三次，現卻要選新北市長

當時擔任過兩次台北縣長的蘇貞昌表示「美國華盛頓總統，可選第三任而不選，抗拒誘惑，樹立典範，是民主精髓，自己不敢違逆、不願破壞，若有天我有更大能力，會更努力回饋台北縣民頭家，但我不會選第三次」。

三、賴清德於2014年曾承諾做滿4年市長，現卻當行政院長

當時還是台南市長的賴清德表示，他如果連任台南市長會做滿4年任期，但2017年總統蔡英文任命行政院長，故其提前卸任。

四、陳菊於2016年曾說會做滿市長任期，現卻要當府秘書長

當時傳出將會轉入中央的陳菊表示，會把高雄市長的任期做滿，總統府跟行政院都不會是她的下一個去處，還強調「拜託，別再幫我找工作了」，蔡英文今（11）日卻正式宣布高雄市長陳菊接任總統府秘書長。

網友看完怒罵「詐騙集團啊沒有人啊找這些政客去就對了」、「奇怪的是一堆人心甘情願被騙」，還有人幽默表示「台灣人記性不好」、「未來有機會可以遣送到中國」，甚至有人記得總統蔡英文2009年時也曾指責馬英九在擔任總統期間兼任國民黨主席是「喪失制衡機制」、「有很大憲政風險」之言論，而如今自身兼任民進黨主席。