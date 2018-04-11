侯友宜喊提高容積獎勵 彭盛韶批：不負責任的選舉支票

2018-04-11 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



前新北市副市長侯友宜昨天到新埔捷運站周邊進行都更視察，提出要提高容積獎勵，規畫環境動線，要讓整個城市獲得改善，引起外界熱議。時代力量新北市議員參選人彭盛韶稍早在臉書發文痛批，「亂喊提高獎勵容積，是不負責任的選舉支票，新埔周邊的交通已經夠塞了，請問，交通配套是？」

彭盛韶提出5點疑問，表示「真話必須要有人講出來」，其中包括容積提高代表居住人口又會再提高，開發建商當然笑呵呵，但附近的公共設施和交通流量能否負荷，都是要仔細思考的問題；再來，新北市議會去年底通過的「都市計畫法施行自治條例」，已經完成獨步全台「獎勵容積無上限」的創舉，到底容積還要亂喊提高到什麼程度？

文中還提到，要解決居住環境問題，真正的關鍵是都市計畫的全盤檢討，「新埔周遭的老舊房屋和交通動線已經是老問題，請問當了八年副市長的侯友宜，新北市政府的檢討在哪裡？」最後，彭盛韶更說，捷運站明明就不能有政治活動進入，「一起踩灰色地帶實在很不可取。說好的守法和秩序呢？」